مجازات حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالای ممنوعه قابل تعلیق نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه در ادامه بررسی مواد مراعا مانده از لایحه یک فوریتی قاچاق کالا و ارز در ماده 68 مقرر کردند که مرجع رسیدگی ذیصلاح حسب مورد می‌تواند با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، مرتکب را به عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از محرومیت‌های زیر محکوم کند:

الف- تعلیق موقت یا ابطال دایم کارت بازرگانی، کارت مبادلات مرزی، کارت ملوانی، پروانه کسب، تاسیس، بهره برداری حق‌العمل کاری، پروانه حمل و نقل و گواهینامه رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی

ب- تعطیل موقت یا دایم محل کسب و پیشه و تجارت

پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف خاص از یک تا پنج سال

ت- محرومیت از تاسیس شرکت و یا عضویت در هیئت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال

ث- ممنوعیت خروج از کشور تا 5 سال

نمایندگان مجلس در بررسی ماده 69 مراعات مانده از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی و بین‌المللی که مدیرانی یا متصدیان آنها مرتکب قاچاق کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر حکم می‌کند:

الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت اشتغال مدیران یا متصدیان

براساس تبصره این ماده در صورتی که شرکت و موسسه به قصد قاچاق تاسیس شود و یا پس از تاسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل می‌گردد.

در ماده 70 نیز مقرر شده جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست.

در ماده 71 به عنوان آخرین ماده مراعا مانده از این لایحه مصوب شد، مجازات‌های حبس و شلاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان یافته موضوع این قانون قابل تعلیق نیست.

براساس این گزارش بررسی مواد لایحه یک فوریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بررسی مواد مراعا مانده از این لایحه در جلسه علنی روز سه‌شنبه به پایان رسید و برای تایید شورای نگهبان به این شورا ارسال می‌شود.