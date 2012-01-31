افتتاح پروژه های مخابراتی میبد آغاز شد

یحیی کارگر شورکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سایت BTS تلفن همراه امام حسن مجتبی (ع) و حسن آباد میبد امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: به مناسبت ایام الله دهه فجر و در آستانه جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به همت متخصصان شرکت مخابرات استان یزد، بعد از مراحل طراحی، نصب، آزمایش و تحویل سایتهای BTS تلفن همراه امام حسن مجتبی در کمربند شرقی و سایت حسن آباد مورد بهره برداری قرار گرفت.

کارگر شورکی ادامه داد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی بیان داشت: با راه اندازی این دو سایت، تعداد سایتهای شهرستان میبد به 31 رسیده که شرایط تقویت پوشش 100 درصدی شهرستان میبد فراهم شده است.

کارگر شورکی عنوان کرد: پروژه های دیگری همچون کافو نوری مسکن مهر، کافو نوری عشرت آباد، کابل کشی محدوده مرکز تلفن آیت الله اعرافی و ADSL مراکز تلفن شهری و روستایی و چندین پروژه نیمه تمام دیگر با برنامه ریزی شرکت مخابرات استان یزد در آینده ای نزدیک و با حضور مقامات استانی و کشوری افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.