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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۳

به همت دانشگاه پیام نور/

همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی در سقز برگزار می شود

همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی در سقز برگزار می شود

سقز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سقز از برگزاری اولین همایش تخصصی "نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی" توسط این مرکز دانشگاهی خبر داد.

نادر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برگزاری این همایش گفت: تبیین نقش و جایگاه جغرافیا و جغرافی دانان در ارائه راهبردهای علوم جغرافیایی در حوزه های مختلف برنامه ریزی محیطی به منظور توسعه پایدار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و جلب مشارکت جامعه علمی جغرافیای ایران در حل مسائل و مشکلات منطقه ای از جمله اهداف برگزاری این همایش تخصصی در شهر سقز است.

وی افزود: نقش و جایگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری، پژوهش های ژئومورفولوژی و کاربرد آنها در برنامه ریزی منطقه ای، نقش جغرافیا در برنامه ریزی و مدیریت مخاطرات محیطی و انسانی، نقش جغرافیا در برنامه ریزی توریسم و توسعه گردشگری، پژوهش های اقلیم شناسی و کاربرد آنها در برنامه ریزی محیطی، نقش جغرافیا و ابزارهای آن در برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین و نقش جغرافیا در مدیریت منابع آب، خاک و هوا، تحولات جمعیتی و مهاجرت های روستایی و شهری از جمله دیگر موضوعات اصلی این همایش است.

رئیس دانشگاه پیام نور سقز نقش جغرافیا در ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های محیطی منطقه، الگوی معماری نوین و بومی در مساکن شهری و روستایی، شیوه های جدید آموزش و پژوهش در حوزه جغرافیا را از دیگر محورهای برگزاری این همایش عنوان کرد.

پروین گفت: اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران می توانند مقالات خود را تا تاریخ 17 اسفند ماه 90 به دبیرخانه همایش واقع در این مرکز دانشگاهی ارسال کنند و پس از ارزیابی مقالات رسیده همایش در 25 بهمن ماه با حضور مسئولان دولتی و افراد صاحب نظر در شهر سقز برگزار می شود.

وی در پایان یادآور شد: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه پیام نور مرکز سقز به آدرس www.saghezpnu.ac.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 1521569

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