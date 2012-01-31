همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی در سقز برگزار می شود

نادر پروین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برگزاری این همایش گفت: تبیین نقش و جایگاه جغرافیا و جغرافی دانان در ارائه راهبردهای علوم جغرافیایی در حوزه های مختلف برنامه ریزی محیطی به منظور توسعه پایدار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و جلب مشارکت جامعه علمی جغرافیای ایران در حل مسائل و مشکلات منطقه ای از جمله اهداف برگزاری این همایش تخصصی در شهر سقز است.

وی افزود: نقش و جایگاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در توسعه و عمران شهری، روستایی و عشایری، پژوهش های ژئومورفولوژی و کاربرد آنها در برنامه ریزی منطقه ای، نقش جغرافیا در برنامه ریزی و مدیریت مخاطرات محیطی و انسانی، نقش جغرافیا در برنامه ریزی توریسم و توسعه گردشگری، پژوهش های اقلیم شناسی و کاربرد آنها در برنامه ریزی محیطی، نقش جغرافیا و ابزارهای آن در برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین و نقش جغرافیا در مدیریت منابع آب، خاک و هوا، تحولات جمعیتی و مهاجرت های روستایی و شهری از جمله دیگر موضوعات اصلی این همایش است.

رئیس دانشگاه پیام نور سقز نقش جغرافیا در ارزیابی قابلیت ها و محدودیت های محیطی منطقه، الگوی معماری نوین و بومی در مساکن شهری و روستایی، شیوه های جدید آموزش و پژوهش در حوزه جغرافیا را از دیگر محورهای برگزاری این همایش عنوان کرد.

پروین گفت: اساتید، صاحب نظران و پژوهشگران می توانند مقالات خود را تا تاریخ 17 اسفند ماه 90 به دبیرخانه همایش واقع در این مرکز دانشگاهی ارسال کنند و پس از ارزیابی مقالات رسیده همایش در 25 بهمن ماه با حضور مسئولان دولتی و افراد صاحب نظر در شهر سقز برگزار می شود.

وی در پایان یادآور شد: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه پیام نور مرکز سقز به آدرس www.saghezpnu.ac.ir مراجعه کنند.