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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

سه نمایش جشنواره تئاتر فجر در علی آباد اجرا شد

سه نمایش جشنواره تئاتر فجر در علی آباد اجرا شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: سه نمایش بخش استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در مجتمع فرهنگی هنری علی آباد کتول به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش استانی جشنواره تئاتر فجر از 5 الی 11 بهمن ماه در 5 شهرستان گلستان از جمله علی آبادکتول در حال برگزاری است.

نمایشهای بانوی تسبیح به کارگردانی تارا جهانی راد و افسانه صد ماهی به کارگردانی فریبا چوپان نژاد در بخش مبارک یونیما جشنواره تئاتر فجر در علی آباد به روی صحنه رفت.
 
اجرای نمایش خواستن توانستن است به کارگردانی نگار نادری نیز در بخش یونیما، مورد استقبال هنرمندان علی آبادی قرار گرفت.
 
دوشنبه شب نیز، خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان به کارگردانی سیاوش ستاری، به گرمای جشنواره افزوده بود.
کد مطلب 1521570

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