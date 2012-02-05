به گزارش خبرگزاری مهر، این جانداران که در زمان تولد کمی بزرگتر از سر سوزن هستند، در اثر یک تجربه شکست خورده کشاورزی تقریبا به کلی نابود شدند و اکنون تعداد کمی از آنها باقی مانده است.

محافظان محیط زیست در انگلستان در تلاشند تا این جانداران کوچک را نجات دهند و از این رو یک سوم از کل جمعیت این جانداران در باغ وحش "مارِول" در وینچستر نگهداری می شوند.

حلزونهای پارتولای کوچک و بالغ بر روی بدنه مداد

در سال 1974 طی تلاشی که برای کنترل تعداد حلزونهای زمینی انجام گرفت، نوعی حلزون شکارچی به نام "گرگ حلزون" وارد انگلستان شد که این حلزون به جای تغذیه از حلزونهای زمینی، به حلزونهای درختی کوچک "پارتولا" حمله کرده و از آنها تغذیه می کرد و همین موضوع باعث شد که این گونه از حلزونهای کوچک در معرض انقراض قرار بگیرند.

این حلزونها به اندازه ای کوچک هستند که می توانند بر روی لبه یک سکه 50 پنسی حرکت کنند

پس از این رویداد تنها تعداد اندکی از این حلزونها باقی مانده اند. حلزنهای پارتولا طول عمری برابر 10 سال دارند و در مسن ترین دوره از زندگی شان بزرگتر از 1.2 سانتیمتر نخواهند بود.

بر اساس گزارش میل آنلاین، اکنون تعداد این جانداران در سرتاسر جهان به 306 رسیده که 123 حلزون از این میان در باغ وحش منچستر و مابقی آنها در باغ وحش لندن نگهداری می شوند.