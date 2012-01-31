به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 40 روز دیگر محرومیت محمد نصرتی به پایان می‌رسد و این بازیکن تنها به فکر تمرین کردن و بازگشت به میادین ورزشی است. نصرتی این روزها کمتر صحبت می‌کند و تمام تمرکز خود را معطوف به آماده‌سازی هرچه بهتر کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد روزهای دوری‌اش از فوتبال، برنامه‌اش برای بازگشت، دیدار با استقلال، وضعیت پرسپولیس و آینده این تیم صحبت کرد که مشروح کامل این صحبت‌ها را در زیر می‌خوانید:

‏* خبرگزاری مهر: ابتدا در مورد وضعیت روحی و بدنی خودتان صحبت کنید؟

‏- محمد نصرتی: شرایطم خوب است و حدود یک ماه و نیم است با تیم تمرین می‌کنم و از همه نظر آماده هستم. می‌خواهم زمانی که محرومیتم به پایان رسید ‏و توانستم برای پرسپولیس به میدان بروم، بازیکن مثمرثمری بوده و محبت مردم را در زمین پاسخ دهم. از نظر روحی هم خیلی بهتر شده‌ام که ‏این را مدیون حمایت مسئولان باشگاه و دوستان واقعی‌ام هستم.

‏* روزهای سختی داشتید. آیا می‌توان گفت سال 90 بدترین سال ورزشی نصرتی بود؟

‏- خیلی سخت بود، نه تنها سخت‌ترین سال فوتبالی بلکه سخت‌ترین سال عمرم بود.

‏* بسیاری از پیشکسوتان و ورزشکاران مطرح کشور در رشته‌های مختلف در نامه‌هایی متفاوت از شما حمایت کرده و خواستار کاهش ‏محرومیت و یا بخشش‌تان شدند...‏

‏- من از همه آنها تشکر می‌کنم. در آن روزها دوستان واقعی‌ام را شناختم زیرا دوست باید در روزهای سخت، دوستش را همراهی و کمک ‏کند. امیدوارم خداوند کمکم کند تا بتوانم محبت‌های آنها را جبران کنم.‏

‏* همه منتظر بازگشت‌تان به میدان و دیدن چهره جدیدی از شما هستند؟

‏- من هم مترصد پایان محرومیت و بازگشتم به میادین فوتبال هستم. تلاش دارم آن اتفاق که تاریک‌ترین نقطه ورزشی و زندگی‌ام بود را با ‏نمایش عملکرد قابل قبول فنی و اخلاقی از خود به فراموشی بسپارم. در دوران ورزشی‌ام چه در تیم‌های باشگاهی و چه در مسابقات ملی، همیشه ‏بازیکن بااخلاقی بوده‌ام و با بازگشت دوباره نشان می‌دهم آن حادثه، یک اتفاق بود.‏

‏* کمیته استیناف هم که با بخشش‌تان مخالفت کرد و بازی با استقلال را از دست دادید.

‏- فرقی نمی‌کرد اما دوست داشتم در این روزهای سخت برای پرسپولیس به میدان می‌رفتم و می‌توانستم با عملکرد خوبم به نوعی به تیم کمک ‏کرده و پاسخ محبت‌های مسئولان، اعضای تیم و هواداران را بدهم.‏ البته می‌توانم با شروع بازی‌های پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا این تیم را همراهی کنم.

‏* همانند بازی با ذوب‌آهن برای تماشای عملکرد تیم پرسپولیس در دربی روز پنجشنبه به ورزشگاه آزادی می‌آیید؟

‏- نمی‌دانم، هنوز مشخص نیست ولی در هر صورت برای موفقیت تیم دعا می‌کنم. ‏

‏* بازی پرسپولیس برابر استقلال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

‏- این مسابقه همیشه سخت و حساس است. استقلال تیم خوبی دارد و الان صدرنشین است ولی انگیزه بازیکنان ما هم زیاد است. امیدوارم ‏پرسپولیس بتواند در این بازی نتیجه خوبی را کسب تا ضمن جلب رضایت هواداران، نتایج گذشته و ناکامی‌های فصل جاری را هم جبران کنیم.‏

‏* فکر می‌کنید چه عواملی باعث ناکامی پرسپولیس در این فصل بود؟

‏- در شروع فصل اتفاقاتی افتاد که به تیم ضربه زد، از نخستین مسابقه در ورزشگاه علیه مدیریت و کادرفنی شعار می‌دادند و در روزهایی که ‏تیم نیاز به آرامش داشت، این شعارها تمرکز و آرامش بازیکنان را بهم می‌ریخت. به نظرم مهمترین دلیل ناکامی تیم نداشتن تمرکز و آرامش ‏از ابتدای فصل بود که زمینه‌ساز بدست آمدن نتایج غیرمنتظره و ضعیف شد. همین مسئله فشار روحی و روانی تیم و بازیکنان را بالا برد، ‏روحیه بازیکنان را پایین‌تر آورد و استرس آنها را بیشتر کرد تا در نهایت نتیجه نگرفتن تیم باعث تغییرات در کادر مدیریتی و فنی تیم شود.‏

‏* اما برخی اعتقاد دارند پرسپولیس امسال خوب بسته نشد و دلیل ناکامی‌اش این موضوع بوده است؟

‏- پرسپولیس بازیکنان خوب و بزرگی دارد که اکثر آنها یا ملی‌پوش هستند یا بوده‌اند اما فشار روحی و روانی شدید روی آنها و استرسی که ‏داشتند، باعث شد نتوانند توانمندی خود را بطور کامل ارائه کنند و از نظر فنی افت کردند. ضمن اینکه مشکلات تیم یکی، دو تا نبود و مشکل ‏تراشی‌ها را هم به آنها اضافه کنید. همه این مسائل دست به دست هم داد تا پرسپولیس شرایط عادی، و مطلوب همیشگی را نداشته باشد.‏

‏* اگر تغییرات مدیریتی و فنی زودتر در پرسپولیس انجام می‌شد، این تیم نتایج بهتری را کسب نمی‌کرد؟

‏- مدیران قبلی و آقای استیلی هم برای پرسپولیس زحمات زیادی کشیدند اما همانطور که گفتم عوامل زیادی در ناکامی پرسپولیس نقش داشت. ‏البته از زمانی که مدیریت جدید به تیم آمده شرایط بهتر شده است ولی هنوز با تیمی که باید باشیم و هواداران بطور کامل از آن راضی شوند، ‏فاصله داریم. البته دنیزلی توانسته است شرایط روحی و روانی تیم را تقویت کند ولی حاشیه‌های ابتدای فصل و از دست دادن چند یار باعث ‏شده است، نتوانیم خیلی زود به شرایط مطلوب بازگردیم.‏

‏* صحبت از دنیزلی شد، پس از تیم پاس، برای دومین بار است با این مربی کار می‌کنید، وی چقدر تغییر کرده است؟

‏- دنیزلی نسبت به گذشته آرام‌تر شده و این آرامش در چهره‌اش کاملا مشخص است، البته او مربی قوی و توانمدی است و توانسته تیم را ‏متحول کند. بازیکنان این روزها باانگیزه و شرایط بهتر روحی در تمرینات شرکت می‌کنند و برای موفقیت در لیگ و خصوصا ‏مسابقات آسیایی تلاش مضاعفی انجام می‌دهند.

‏* دنیزلی هم در 6 بازی گذشته انتظارات را برآورده نکرده است؟‏

‏- هدف دنیزلی پس از حضور در پرسپولیس این بود که در این 6 بازی حداکثر امتیاز و یا حداقل 15 امتیاز بدست آوریم اما این اتفاق رخ نداد. ‏شرایط متفاوت تیم در دیدار با نفت که روز بدمان بود و بدشانسی در بازی با ذوب آهن هم باعث شد، به اهداف‌مان نرسیم و روند نتیجه‌گیری ‏مدنظر کادرفنی محقق نشود. امیدواریم در بازی‌‎های بعدی نتایجی را بدست آوریم در شان نام و اعتبار پرسپولیس باشد. البته تیم نسبت به گذشته ‏خیلی بهتر شده است و باید بهتر از این شویم تا انتظارات هواداران را برآورده و همان پرسپولیسی شویم که همه انتظارش را دارند. ‏

‏* اما 11 بازی تا پایان لیگ باقی مانده و 33 امتیاز آن می‌تواند تغییرات بسیاری را در جدول لیگ ایجاد کند.

‏- بازیکنان پرسپولیس تلاش می‌کنند تا در بازی‌های آینده انتظارات را برآورده کنند اما رسیدن به قهرمانی سخت شده است ولی هدف‌مان این ‏است که در این فصل حداقل سهیمه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم. ضمن اینکه مدیران باشگاه و کادرفنی هم برنامه‌ریزی جامع و ‏کاملی برای حضور قدرتمندانه پرسپولیس در آسیا انجام داده‌اند تا با موفقیت در آن جام، نتایج فصل جاری را جبران و دل هواداران‌مان را شاد ‏کنیم.‏

‏* البته برخی از کارشناسان و مسئولان باشگاه معتقدند مشکلات داوری هم در نتیجه نگرفتن تیم در هفته‌های اخیر نقش داشته است.

‏- مشکلات داوری جزوی از فوتبال است و داوران هم قشر زحمتکش در فوتبال هستند اما امیدوارم اشتباهات داوران در بازی‌های آینده ‏کمتر شده و در روند حرکتی تیم پرسپولیس تاثیر منفی نگذارد.

‏* فکر می‌کنید چه تیمی بتواند قهرمان لیگ یازدهم شود؟

‏- تا پایان مسابقات بازی‌های زیادی باقی مانده اما شرایط استقلال، تراکتورسازی و سپاهان برای رسیدن به قهرمانی بسیار خوب است.‏

‏* کادر مدیریتی باشگاه اعلام کرده است پرسپولیس واقعی را فصل آینده ببینید، به نظر شما آیا این اتفاق رخ خواهد داد؟

‏- برای موفقیت باید برنامه‌ریزی مدون و حساب شده‌ای داشت اما مهم فراهم بودن زمینه لازم برای عملی شدن این برنامه‌هاست، با توجه به ‏شرایطی که خیلی سخت است بدانیم فردا چه اتفاقی می‌افتد. البته با شناختی که در این مدت از سردار رویانیان و سردار زارع ‏داشتم، باید بگویم آنها با برنامه‌ریزی و ایده‌های خوبی که دارند، می‌توانند کارهای بزرگی را انجام داده و تیم بسیار خوبی را برای فصل آینده آماده کنند.‏

‏* در این روزهای سخت، حضور بازیکنان بزرگی چون مهدوی‌کیا، کریمی و هاشیمان چقدر برای پرسپولیس مفید بوده است؟

‏- قطعا رفتارهای آنها الگوی مناسبی برای همه عوامل در تیم است. اینکه آنها سال‌ها در فوتبال آلمان بازی کردند، نشان از رفتار حرفه‌ای آنها ‏دارد و جایگاه‌شان برای همه نفرات تیم قابل احترام است. بازیکنان باید از رفتارهای آنها الگوبرداری کنند.‏