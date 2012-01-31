به گزارش خبرگزاری مهر، نشر واحه که زیر نظر خانواده شهید آوینی اداره می‌شود، ب تازگی 3 عنوان دیگر از آثار او را منتشر کرده است. جلد دوم و سوم کتاب «آینه جادو» و کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» عنوان کتاب‌هایی است که به ‌تازگی توسط این انتشارات چاپ و توزیع شده است.

جلد دوم «آینه جادو» شامل نقدهای سینمایی شهید آوینی است و جلد سوم آن گفتگوها، سخنرانی‌ها و مقالات سینمایی وی را در بر می‌گیرد. در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» مباحثی در خصوص مدرنیسم و مفهوم توسعه در غرب مطرح شده است.

این سومین مجموعه از کتاب‌های سید مرتضی آوینی است که در سال جاری توسط نشر واحه چاپ و روانه بازار می‌شود. تا به حال مجموعاً 8 عنوان از کتاب‌های شهید آوینی توسط این انتشارات تجدید چاپ شده است.

نشر واحه قصد دارد تا بهار سال آینده مجموعه 12 جلدی آثار شهید آوینی را با چاپ مجدد در دسترس مخاطبان قرار دهد.