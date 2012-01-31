24 تقاضا برای دریافت مجوز بیمه/ نظر رئیس قوه قضائیه درباره نرخ دیه 91

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی امروز در نشستی خبری به مناسبت دهه مبارک فجر در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد مجوزهای جدید صنعت بیمه گفت: در حال حاضر متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس شرکت جدید بیمه ای زیاد است به طوری که در حال حاضر حدود 24 تقاضا به بیمه مرکزی ارائه شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: برخی از درخواست کنندگان با توجه به بحث افزایش سرمایه و جدی بودن نظارت از ادامه کار منصرف می شوند اما برخی دیگر وارد صنعت می شوند،.

وی عنوان کرد: بر اساس پژوهشهای جدید صنعت بیمه برای ورود به شرکتای بیمه به عرصه جا دارد و این شرکتها می توانند با توان مالی جدید و خدمات نوین وارد عرصه شوند.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره راه اندازی اولین شرکت بیمه تعاونی گفت: مجوز اولین شرکت بیمه تعاونی صادر شده و با همکاری بخش تعاون این شرکت راه اندازی و فعال خواهد شد و هیچ مانعی برای فعالیت این شرکت در صنعت بیمه وجود ندارد.

وی در ادامه نشست خبری از بیمه تمام مسافران داخلی و خارجی و همچنین اموال آنها خبر داد و گفت: صنعت بیمه آمادگی دارد تا تمام مسافران را بیمه کند.

کریمی یکی از رویکردهای مهم تحول صنعت بیمه را ارائه بیمه های زندگی در زمان زندگی و حیات انسانها عنوان و تصریح کرد: آیین نامه بیمه زندگی در شورای عالی بیمه تدوین و تصویب شده است.

رئیس کل بیمه مرکزی، برقراری بیمه مستمری را از دیگر برنامه های صنعت بیمه اعلام و بیان کرد: بر این اساس افراد می توانند در زمان اشتغال سرمایه ای را ذخیره کنند که در قالب بازنشستگی به صورت مستمری دریافت نمایند.

به گفته وی ،تا به حال ارائه بیمه درمان تکمیلی به صورت گروهی و حداقل به گروه های 50 نفره در قالب تشکیلاتی ارائه می شد اما در حال حاضر بیمه تکمیل درمان به صورت خانوادگی و انفرادی نیز ارائه می شود و این موضوع به صنعت بیمه کشور ابلاغ شده است.

کریمی عنوان کرد: بررسی و اصلاح آیین نامه های قبل و بعد از انقلاب در دستور کار شورای عالی بیمه است و در این خصوص کارگروهی تشکیل شده است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه با بیان اینکه آیین نامه توانگری مالی شرکت های بیمه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد، گفت: بعد از آزادسازی تعرفه ها از صنعت بیمه بحث توانگری مالی صنعت بیمه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی از برنامه ریزی برای رتبه بندی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: با ایجاد چند شرکت ارزیابی شرکت های بیمه را رتبه بندی خواهیم کرد و در این بحث اصل رضایت مشتری است بنابراین ظرف شش ماه آینده ارزیابی رضایت مشتریان نسبت به شرکت های بیمه انجام خواهد شد و نتایج و میزان رضایتمندی مردم از شرکت های بیمه اطلاع رسانی خواهد شد.

کریمی ضریب نفوذ بیمه را حدود 1.6 اعلام کرد و گفت: ضریب نفوذ بیمه در ایران با میانگین جهانی و با کشورهای پیشرفته فاصله بسیاری دارد .

وی در مورد بیمه نامه منازل مسکونی اظهار داشت: 10 درصد منازل مسکونی پایتخت دارای بیمه نامه منازل مسکونی هستند، بنابراین با تبدیل لایحه آن در مجلس به قانون بیمه منازل مسکونی اجباری خواهد شد و در این زمینه با سازمان نظام مهندسی تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم که همزمان با دریافت پروانه ساختمانی بیمه نامه حوادث طبیعی نیز ارائه شود که این امر باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد شد.

کریمی عنوان کرد: در حال حاضر بیماریهای صعب العلاج از پوشش بیمه برخوردار شده اند به طوری که بیمه البرز اجازه دارد به صورت انحصاری و برای مدت زمان 5 سال بیمه سرطان را ارائه کند.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از عرضه خدمات بیمه ای به روستاها خبر داد و گفت: هم اکنون در دو استان کشور این طرح به صورت پایلوت اجرایی می شود.

کریمی در مورد تایید صلاحیت مدیران شرکتهای بیمه گفت: بر اساس مقررات بیمه مرکزی تایید صلاحیت فنی مدیرعامل و معاون فنی شرکتهای بیمه برعهده بیمه مرکزی است که این کار در حال انجام است و کارگروهی برای این کار تشکیل شده، ضمن اینکه در حین کار این موضوع مورد نظارت قرار می گیرد، همچنین اگر مدیران انحرافی داشته باشند توسط کارگروه گزارش و بر اساس قوانین شرکت های متخلف مورد برخورد قرار می گیرند.

وی ادامه داد: در مورد اعضای هیئت مدیره شرکت های بیمه نیز صلاحیت های امنیتی و سیاسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. رئیس شورای عالی صنعت بیمه در مورد تعیین تکلیف نرخ دیه گفت: از قوه قضائیه درخواست کرده ایم که برای سال آینده نرخ دیه را مشخص کند. با تصویب قانون مجازات اسلامی و تایید شورای نگهبان تعیین نرخ دیه برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است، بر این اساس برنامه ریزی می شود که تا پایان بهمن ماه نظر رئیس قوه قضائیه اخذ شود تا نرخ دیه را داشته باشیم و در اسفندماه آن را به بیمه ها ابلاغ کنیم تا در نهایت از اول فروردین سال 91 بدون هیچ گونه مشکلی اجرایی شود.

کریمی خاطر نشان کرد: نظر مشورتی صنعت بیمه به رئیس قوه قضائیه ارائه شده که کمترین قیمت براساس نرخ شتر است اما موضوع اصلی این است که این نرخ به قیمت روز تعیین شود.

رئیس کل بیمه مرکزی از ابلاغ طرح فروش قسطی بیمه نامه به شرکت های بیمه خبر داد و در مورد بیمه نوسانات نرخ ارز گفت: آیین نامه این طرح آماده و به شرکت های بیمه ابلاغ شده و از بین 24 شرکت بیمه ای ، بیمه ایران آن را بر اساس شرایط خاص تعیین شده در قرارداد عرضه می کند.

کریمی گفت: در 9 ماهه ابتدای امسال نزدیک 6 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد افزایش داشته است.