بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی ریالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری از ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی مبنی بر فعال شدن بانکها برای اجرای ال سی ریالی خبرداد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید براینکه اجرای ال سی ریالی از اعتقادات این وزارتخانه بوده و آن را به طور جدی در شورای پول و اعتبار پیگیری کرده است ، افزود: براساس ابلاغ رییس کل بانک مرکزی از این پس این خدمت بانکی همچون گذشته مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: ال سی داخلی به مجموع خدمات و سرویس های بانکی اضافه شد و از این پس نیز نیازی به آن نیست که یک طرف معامله دولت باشد .



غضنفری با اشاره به مصوبه روز یکشنبه هیئت دولت در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی گفت : به زودی آیین نامه این مصوبه ابلاغ می شود.



وزیرصنعت ، معدن و تجارت افزود: براساس مصوبه دولت برای باز پرداخت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی که وام ارزی دریافت می کنند، به جای یک راه ، دو گزینه تعیین شده است .



وی گفت : گزینه نخست آن است که وام گیرنده تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کرده و بازپرداخت آن را نیز به صورت ارزی برگرداند، دراین شرایط سود بانکی براساس صندوق توسعه ملی محاسبه می شود.



غضنفری سپس تصریح کرد: گزینه دوم نیز به این صورت است که وام گیرنده ، تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می کند ، دراین صورت همانجا محاسبات ریالی انجام شده ، وام ، بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات به صورت ریالی مشخص می شود.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه نمی توان منابع ارزی دریافت شده صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی باز گرداند، گفت : در صورتی که وام گیرنده مایل به بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی باشد ، منابع ریالی به بانک مرکزی داده می شود و این بانک ارز را متناسب با وام ، بهره و سود به صندوق توسعه ملی باز می گرداند.



وی از بانک مرکزی به عنوان حلقه واسط میان مصرف کننده ، وام ارزی نام برد وگفت : با این تصمیم که اثر بسیاری در دسترسی به منابع ارزی دارد ، منابع صندوق توسعه ملی همچنین ارزی باقی خواهند ماند.



از نظر غضنفری ، ایجاد جهش فوق العاده در حوزه سرمایه گذاری ، فضای با نشاط تر حوزه کسب و کار از جمله دستاوردهای شیوه جدید در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی است و دراین شیوه نوسانات نرخ ارز حل می شود و اثر بسیاری در دسترسی دسترسی به منابع ارزی و ریالی دارد.



وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از پیشنهاد این وزارتخانه برای تخصیص یکهزار میلیارد تومان تسهیلات جهت کمک به حوزه های مختلف از جمله تولید صنعتی در راستای اجرای بسته های حمایتی در بودجه 91 خبرداد.



وی تاکید کرد : با اخذ تسهیلات بانکی ، واحدهای تولیدی انرژی برمی توانند نسبت به تغییر تجهیزات ، بهسازی و نوسازی اقدام کنند و دراین صورت از طریق منابع بودجه ای کمک سود وام گیرندگان تامین می شود .



غضنفری تصریح کرد : اعلام آمادگی حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه ها به مدد مصوباتی است که اخذ کرده ایم و از مجلس انتظار داریم در فرایند بررسی لایحه بودجه 91 که این هفته به مجلس ارایه می شود ، این اعتبار پیشنهادی را مصوب کنند .



وی این توضیح را نیز داد که در حوزه تولید به طور مرتب مراقبت ها صورت می گیرد تا بسته های حمایتی فاز نخست به طور کامل اجرا شود و همچنین فرصت های بیشتری از منابع بانکی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.



غضنفری در ادامه گفت : باید به موفقیت های خود ببالیم ، ضمن اینکه باید گوشه چشمی نیز به حل مشکلات داشته باشیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که " مثل همیشه از بزرگی مشکلات نهراسیم چرا که هر چه چکش مشکلات بر پیکر این مجسمه محکم تر باشد، مجسمه ی تدابیر ما خوش تراش تر و دیدنی تر می شود و با توجه به آنچه که خداوند در مسیر قرار داده همه استعدادهای ما فعال می شود ، افزود: هنوز چه بسیار استعدادها و انگیزه هایی برای حل مشکلات عملیاتی نشده و چه بسیار تدابیری که هنوز از ذهن تراوش نکرده است.

غضنفری سپس اظهارداشت : در مورد حوزه ارز ، وضعیت بازار ارز و بازار کالا ، به هوشمندی بیشتری نیاز داریم .

وی در تشریح دیدگاه خود به ذکر پرسشی پرداخت و افزود: وقتی حمله دشمن سنگین و سنگین تر می شود و تحریم بانک مرکزی ونفت جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود نمی دانم چه تعداد از شما تایید می کنید که یکی از افراد سرشناس اتاق بازرگانی مصاحبه کند و بگوید با این حساب ما شش ماه دیگر دچار قحطی می شویم .



ابراز اطمینان نسبت به تخصیص ارز برای واردات رسمی





وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت : شخصا برای چندمین بار با رئیس کل بانک مرکزی در باره اینکه باید مواد اولیه تولید ، کالای نیمه ساخته و کالای واسطه ای با ارز قیمت مرجع وارد کشور گفت وگو کردم و این اطمینان برای ما حاصل شده که در صورت ثبت سفارش کالا ، ارز مورد نیاز تخصیص می یابد.



وی با استناد به اظهارات "بهمنی" افزود: وی به ما قول داده است در صورتی که وارد کننده ای مشکل خاصی همچون معوقات وام بانکی نداشت، کار او ظرف یک هفته انجام شود.



تحریم نفتی ایران توسط اروپا موضوع دیگری بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن پرداخت و گفت : هر چند که سهم خرید نفت ازایران ناچیز است و به لحاظ اثر به شکل دیگری جبران می شود ، گفت : اما این موضوع بیانگر آن است که اقتصاد متکی به نفت در ایران می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.