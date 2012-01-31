برپایی نمایشگاه البسه محلی و زیور آلات سنتی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور 20 صنعت گر حوزه صنایع دستی ،از 13 استان کشور برگزار می شود که صنعتگران رشته های سوزن دوزی،رودوزی،لباس سنتی،حصیربافی،زیورآلات و چادر عشایری تولیدات خود را برای فروش و نمایش،در این نمایشگاه عرضه می کنند.

به گفته نسرین پرویزی،نماینده اتحادیه سراسری صنایع دستی در این نمایشگاه،اتحادیه صنایع دستی سعی بر انتخاب آثار شاخصی داشته که از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

وی گفت:علاوه بر نمایش و فروش تولیدات نام برده شده، برپایی کارگاه های آموزشی در ایام برگزاری نمایشگاه ویژه مراجعان از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه در روزهای یاد شده از ساعت 18 تا 24 در تالار شهر جزیره کیش پذیرای علاقه مندان است.