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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

برپایی نمایشگاه البسه محلی و زیور آلات سنتی در کیش

برپایی نمایشگاه البسه محلی و زیور آلات سنتی در کیش

نمایشگاه البسه محلی و زیورآلات سنتی،با همکاری اتحادیه سراسری صنایع دستی کشور، اداره میراث فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد کیش و معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی از 13 تا 22 بهمن ماه در کیش برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با حضور 20 صنعت گر حوزه صنایع دستی ،از 13 استان کشور برگزار می شود که صنعتگران رشته های سوزن دوزی،رودوزی،لباس سنتی،حصیربافی،زیورآلات و چادر عشایری تولیدات خود را برای فروش و نمایش،در این نمایشگاه عرضه می کنند.

به گفته نسرین پرویزی،نماینده اتحادیه سراسری صنایع دستی در این نمایشگاه،اتحادیه صنایع دستی سعی بر انتخاب آثار شاخصی داشته که از کیفیت بالایی برخوردار باشند.

وی گفت:علاوه بر نمایش و فروش تولیدات نام برده شده، برپایی کارگاه های آموزشی در ایام برگزاری نمایشگاه ویژه مراجعان از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.

این نمایشگاه در روزهای یاد شده از ساعت 18 تا 24 در تالار شهر جزیره کیش پذیرای علاقه مندان است.

کد مطلب 1521579

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