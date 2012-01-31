مسئولان البرز با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر؛ در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی ، ائمه جمعه، اصحاب رسانه، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران استان البرز و استاندار البرز با حضور در حرم امام راحل با آرمانهای امام تجدید میثاق کردند.

در این مراسم روسای استان البرز با رژه گل و مراسم ویژه ای در محل حرم حضرت امام راحل (ره) حضور پیدا کردند و با قرائت فاتحه ای بر مزار معمار کبیر انقلاب پیمان تازه کردند.

در ابتدا امام جمعه کرج به همراه استاندار البرز با قرائت فاتحه ای بر ضریح مطهر امام بوسه زدند و با قرائت فاتحه ای با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

سپس تک تک مسئولان ارشد استان نیز دستهای خود را به سمت ضریح حرم امام راحل گره زده و پیمانی دوباره با ایشان بستند.

در این بین اصحاب رسانه نیز با لنزهای دوربین خود این لحظات معنوی را در تاریخ استان البرز به ثبت رساندند.

از حاشیه های این مراسم با شکوه پرواز کبوترهای سپید بال بر فراز حرم مطهر امام راحل بود که صدای بالهایشان توجه زائران را به خود جلب می کرد تا لحظاتی بر بلندای حرم امام خمینی (ره) به سوی آسمان نظاره گر شوند.

همچنین حضور تعدادی مسافر چینی با دوربین هایی که در دست داشتند حاکی از عمق نفوذ و شناخته شدن انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی بوده است.

برخی از حاضرین نیز در حرم امام راحل سر بر سجاده سجود گذاشته بودند و از فرصت برای اقامه نماز بهره می بردند.