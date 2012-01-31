دو روز هم برای بازدید از تحول بهداشت در استان البرز کم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن ناصری صبح سه شنبه در سالن جلسات فارابی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار داشت: سطح خدمات بهداشت و درمان البرز طی دو سال اخیر رشد چشم گیری داشته است.



وی اظهار داشت: تحول بهداشت و خدمات استان به قدری زیاد و سریع است که برای بازدید از این تغییرات و روند تحولات دو روز هم کم است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: تغییرات زیادی را در زمینه بهداشت و خدمات استان نسبت به دو سال گذشته شاهد بوده ایم و امروزه تعدادی زیادی از این طرح ها به مرحله بهره برداری و افتتاح رسیده است و طرح هایی نیز در آینده آماده خواهد شد.



هدف اصلی دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء سطح بهداشت و درمان است



ناصری افزود: دانشکده علوم پزشکی استان با همت وزارت بهداشت و پیگیری مقام وزارت به دانشگاه تبدیل شده است و برنامه اصلی ما ارتقاء بهداشت و درمان استان است.



وی تاکید کرد: این استان به عنوان یک فرصت در کنار تهران و قزوین قرار گرفته و نیازمند یک مجموعه فرهنگی بزرگ است تا جوابگو نیازهای بهداشت و درمان باشد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه استان البرز دومین شهر پرجمعیت کشور است، اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی با هدف ارتقاء رشد بهداشت و درمان استان البرز شکل گرقفته است و در حال حاضر در زمینه های مختلف رشد چشم گیر را شاهد هستیم و در تلاش هستیم که جایگاه واقعی استان را حوزه بهداشت و درمان بدست آوریم.