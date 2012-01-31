ده پروژه آب شیرین کن در هرمزگان در حال بهره برداری است

امین قصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره برداری از 10 آب شیرین کن در هرمزگان عنوان کرد: در حال حاضر ده پروژه آب شیرین کن در شهر های بندرلنگه (دو پروژه)، فین،هرمز، درگهان، هنگام، لارک، سوزا و جزایر (دو پروژه) با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال بهره برداری است.

قصمی گفت: این پروژه ها با اعتباری معادل 230 هزار میلیون ریال ، ظرفیتی بالغ بر 21 هزار و 450 متر مکعب در شبانه روز و ایجاد 119 فرصت شغلی به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین پروژه های آب شیرین کن بندرعباس، سیریک، جزایر و بندرلنگه از جمله پروژه های اجرایی سال 90 و 91 است که با اعتباری معادل 471 هزار و 287 میلیون ریال و با ظرفیت 28 هزار و 500 متر مکعب در شبانه روز در حال ساخت هستند.

مدیر دفتر تجهیز منابع مالی آبفای هرمزگان اظهار داشت: تامین آب شهرهای چارک، جاسک، بندرلنگه، راس میدان و بندرعباس به روشBOO با ظرفیت 20 هزار 500 متر مکعب در شبانه روز از طرح‌های در حال برنامه‌ریزی به طریق جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که در مرحله تشریفات مناقصه و یا فراخوان ارزیابی سرمایه گذار است.

وی تصریح کرد: طرح تامین آب بندرعباس به روش BOO (آبشیرین کن 100 هزار متر مکعبی) از جمله این پروژه ها است که با 10 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

قصمی ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس، احداث تاسیسات فاضلاب بندرلنگه و کنگ، جزایر خلیج فارس و شهرستان بستک همچنین اجرای خط انتقال آب از چارک به بستک و بازسازی شبکه فاضلاب شهر بندرعباس به روش BOT را از جمله طرح های در حال برنامه ریزی دفتر تجهیز منابع مالی برشمرد و ابراز امیدواری کرد این طرح ها تا پایان سال جاری اجرایی شود.