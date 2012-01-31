22 پروژه روشنایی معابر اهواز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه ها در شبکه برق شهرستانهای اهواز، حمیدیه و ملاثانی در زمینه های اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر، ساماندهی و نوسازی مناطق حاشیه نشین و روستایی و احداث و توسعه شبکه برق است با هزینه ای بالغ بر 140 میلیارد ریال اجرا و بهره برداری می شود.

همچنین طرح اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر شهرستان اهواز با اعتباری بالغ بر 64 میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانداری خوزستان و شرکت توانیر در دو مرحله اجرا شد که در مرحله اول پروژه بهینه سازی روشنایی معابر شهرستان اهواز نسبت به اصلاح سیستم روشنایی کلیه ورودیهای این شهرستان در مسیرهای جاده های ارتباطی شهرهای ماهشهر، آبادان، اندیمشک، مسجدسلیمان و ملاثانی و برخی بلوارهای داخل شهری نظیر مسیر بلوار گلستان تا میدان شهید بقایی، مسیر فرودگاه، بلوار شهید اقارب پرست و ... اقدام شده است .

در این پروژه 75 کیلومتر شبکه روشنایی احداث و تعداد سه هزار و 342 پایه تلسکوپی در ارتفاع 9 تا 11 متر و تعداد چهار هزار و 874 شعله چراغ جدید با توانهای 150 و 250 وات نصب شده است.



در مرحله دوم طرح اصلاح و بهینه سازی روشنایی معابر شهرستان اهواز ویژه مناطق درون شهری اهواز تعداد 19 هزار و 700 دستگاه چراغ با توان های 50 و 150 وات جایگزین چراغهای 125، 250 و 400 وات موجود شده است که به منظور زیباسازی محیط شهری در هریک از مناطق چهارگانه شهرستان اهواز و شهرستانهای حمیدیه و ملاثانی از رنگهای سبز، زرد، آبی، نارنجی و بنفش در چراغهای جدید روشنایی معابر استفاده شده است.

طرح برقرسانی به 8 پروژه مسکن مهر اهواز در مناطق شیرین شهر ( 2 پروژه )، شهر جدید رامین، شیبان، مهدیس، پردیس و شرکتهای تعاونی مسکن اهواز به اتمام رسیده است که در دهه مبارک فجر افتتاح می شوند.

