رزومه یک مربی پرتغالی روی میز کمیته بانوان/ بازی دوستانه فوتسال با روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، اردوهای انتخابی تیم‌های بانوان در رده سنی نوجوانان و جوانان طی هفته‌های گذشته در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد و در نهایت 40 بازیکن برای حضور در تیم ملی انتخاب شدند. این دو تیم باید در شهریور 1391 برای حضور در مسابقات آسیایی آماده شوند به همین خاطر کمیته بانوان به دنبال یک مربی مطرح برای هدایت آنهاست.

هرچند در حال حاضر تیم‌های نوجوانان و جوانان دختر کشورمان زیر نظر مربی اوکراینی فعالیت می‌کنند اما طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است یک مربی زن دیگر جایگزین وی شود تا در فرصت هفت ماه مانده به مسابقات آسیایی کارش را با این تیم‌ها آغاز کند.

در همین رابطه روز گذشته رزومه یک مربی پرتغالی به دست کمیته بانوان رسیده است و آنها در حال ارزیابی شرایط او هستند. در صورتی که این مربی مورد تایید فدراسیون فوتبال قرار بگیرد، مذاکرات با او آغاز می‌شود. کمیته بانوان در صورت ناکامی در مذاکره با مربیان خارجی کار هدایت دو تیم نوجوانان و جوانان را به یک مربی داخلی می‌سپارد.

بازی دوستانه تیم ملی فوتسال با روسیه

تیم ملی فوتسال بانوان اوایل سال آینده باید در دو تورنمنت حساس شرکت کند. این تیم فروردین برای حضور در مسابقات فوتسال غرب آسیا به منامه اعزام می‌شود و سپس در اردیهشت‌ماه در تورنمنت بین المللی روسیه شرکت می‌کند.

ملی پوشان فوتسال برای حضور قدرتمند در این مسابقات و بالا رفتن هماهنگی بازیکنان در روزهای پنجم و هفتم اسفند در تهران یا تیم ملی فوتسال روسیه بازی می‌کند. روسیه ماه گذشته در مکان چهارم رده بندی دنیا قرار گرفته بود.