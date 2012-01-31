اجرای برنامه های متنوع مدیریت شهری در دهه فجر/ کرج آماده پذیرایی از بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کرج از تشکیل ستاد استقبال از بهار در شهرداری خبر داد و گفت: در این زمینه شهرداری اقدامات لازم را برای رفاه حال مسافران نوروزی و فراهم کردن شرایط مطلوب شهری در سال نو در دستور کار دارد.



سیدعلی آقازاده در جلسه ستاد استقبال از بهار که امروز در شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و عید نوروز، شهرداری کرج به منظور رفاه حال مسافران نوروزی، اقدام به تشکیل کمیته استقبال از مهر به منظور اسکان و استقبال از مسافران نوروزی کرده است.

وی افزود: در این زمینه با توجه به اینکه شهرداری بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می دهد و مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد، سازماندهی امور موجب کاهش خطا، افزایش بازدهی کار و ارتقای رضایت شهروندان می شود.

آماده سازی عمومی شهر کرج برای آغاز سال جدید

این مسئول عنوان کرد: آماده سازی عمومی شهر، تسهیلات و امکانات برای رفاه مسافران و برنامه های جنبی برای اوقات فراغت مسافران از جمله اولویت های شهرداری در این زمینه است.

آقازاده ادامه داد: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال به تمامی مدیران مناطق 12 گانه شهرداری کرج ابلاغ شد تا اقدامات لازم برای جمع آوری خاک،‌ نخاله و زباله و پسماندهای عادی را انجام دهند، باید این اقدام به صورت مرتب و مستمر تا بعد از ایام نوروز از سوی مناطق انجام گیرد چون در تعطیلات اوایل سال به طور قطع پسماندهای شهر افزوده می شود.

جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها در کرج

شهردار کرج بر جمع آوری گدایان و کارتن خوابها و افراد ولگرد در سطح شهر تاکید کرد و یادآور شد: در این زمینه مدیران باید اهتمام وی‍ژه ای داشته باشند و بر زیبایی چهره شهر بیافزایند.

وی اعلام کرد: رفع سد معبرها،‌ بازسازی و تنظیف سرویسهای بهداشتی عمومی، اصلاح تابلوهای راهنمایی شهری و ترافیکی و گردشگری، اصلاح و تکمیل گرافیک محیطی، نصب پلاکاردهایی با موضوع رعایت بهداشت عمومی شهری، نظافت و رفع عیوب و نواقص از تمامی تاسیسات موجود در پروژه های فضای سبز و پارکهای شهر نیز از اموری است که باید مورد توجه مدیران مناطق قرار گیرد.



مناطق 1، 8 و6 موفق ترین عملکرد را در بین مناطق کرج داشتند



مدیر مرکز سامانه 137 شهرداری کرج گفت: بر حسب آمارهای موجود بر مبنای تماسهای شهروندان در دی ماه سال جاری با سامانه 137، مناطق 1، 8 و 6 موفق ترین عملکرد را در بین مناطق کرج داشتند.



سید احمد مداح زاده ضمن اعلام این خبر افزود: مناطق 1، 8 و 6شهرداری کرج طبق آمارهای موجود در سامانه 137 مدیریت شهری، به عنوان موفق ترین مناطق شهرداری در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان معرفی شدند.

اعلام برنامه های دهه فجر شهرداری کرج



سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شهردار کرج از تجدید میثاق مدیران ارشد شهری این کلانشهر با آرمانهای امام راحل(ره) خبر داد و برنامه های دهه فجر این سازمان را تشریح کرد.



علیرضا پیغمبردوست اظهار داشت: ظهر امروز اعضای شورای اسلامی شهر کرج به همراه مدیران ارشد شهرداری در محل مرقد مطهر امام (ره) حضور می یابند و بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق می کنند.

وی افزود: در این مراسم علاوه بر مدیران ارشد شهری، استاندار و دیگر مدیران استانی نیز حضور دارند و در مرقد مطهر حضور می یابند.

مناطق مختلف کرج مهیای برگزاری باشکوه دهه فجر می شود

پیغمبردوست ادامه داد: چاپ و نصب بنرهای اطلاع رسانی و تبریک ایام دهه فجر در 50 نقطه شهر، تعویض پرچمهای الوان پلها و معابر، آذین بندی معابر اصلی، میادین، رفیوژها، سازه های شهرداری با ریسه های رنگی و پرچم جمهوری اسلامی، شستشوی مبلمان شهری اعم از المانها و نرده های شهری، اجرای نورافشانی حداقل در یک نقطه شهر، تهیه تیزر مناسب با ایام دهه فجر و هماهنگی برای پخش از طریق تلویزیون شهری فلکه اول رجایی شهر از جمله برنامه های این ایام از سوی مدیریت شهری کرج است.

اهدای هدایا به کودکان حاضر در راهپیمایی 22 بهمن

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرج یادآور شد: تنظیف مضاعف مسیر راهپیمایی و استقرار نیروهای خدماتی جهت حفظ و نگهداری معابر در ایام دهه فجر به وی‍ژه روز راهپیمایی 22 بهمن، به کارگیری اتوبوسهای شهری جهت تسهیل در تردد شرکت کنندگان مراسم راهپیمایی، استقرار خودروهای امدادی آتش نشانی به منظور احتیاط و پیشگیری از حوادث احتمالی در مراسمها به وی‍ژه در روز راهپیمایی 22 بهمن در کنار سایر دستگاه های خدمات رسان شستشو و غبار روبی گلزار شهدا هرس شاخ و برگ درختان در مسیر راهپیمایی بلوار امامزاده حسن(ع) به منظور تصویربرداری و پوشش مناسب خبری از مراسم از دیگر برنامه های اجرایی شهرداری در ایام دهه فجر است.

کارگاه احداث پل ظفر جانمایی و تجهیز شد



مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از جانمایی و تجهیز کارگاه راه اندازی پل ظفر خبر داد.



محمدرضا صیفی در جلسه ای که با حضور مهندسین فنی عمرانی شهرداری مرکز و منطقه،کارفرما، پیمانکار و مشاورین شرکت طرف قرارداد در محل دفتر مدیر این منطقه برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: پیرو جلسات پی در پی که جهت تسریع در انجام پروژه پل ظفر برگزار شد، کارگاه راه اندازی این پل در انتهای ظفر جانمایی و تجهیز شد.

شهردارکرج از روند ساخت پل بصیرت بازدید کرد



سید علی آقازاده شهردار کلانشهر کرج به همراه صلواتی معاون حمل ونقل شهرداری کرج وحق محمدلو مدیر منطقه 10 شهرداری کرج از روند مراحل پایانی ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح سه راه انبار نفت (پل بصیرت ) بازدید کرد.



در این بازدید مسئولان پروژه تقاطع غیرهمسطح گزارشی از روند اجرای این پروژه به شهردار کرج ارایه کردند.

شهردار کلانشهر کرج نیز پس از استماع موارد فوق نکات لازم را به مسئولان اجرایی این پروژه در خصوص تسریع در اقدامات باقی مانده از جمله آسفالت،زیباسازی و زیرسازی پل بیان کرد.

شناسایی و معرفی 82 واحد صنفی متخلف ومزاحم در منطقه 3 کرج



مدیر منطقه 3 شهرداری کرج گفت: 82 واحد صنفی که برای ساکنین منطقه 3 ایجاد مزاحمت می کردند شناسایی و به حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری کرج معرفی شدند.



سعید صفری افزود: 82 واحد صنفی مشمول بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ، از سوی عوامل خدمات شهر منطقه 3 شناسایی و به دبیرخانه کمیسیون بند 20 حوزه خدمات شهری شهرداری کرج معرفی شد.

نگاه ویژه شورای شهر به تسریع در اجرای پروژه های عمرانی منطقه 6 کرج



شهردار منطقه 6 شهرداری کرج گفت: اعضای شورای اسلامی شهر کرج در بازدید از منطقه 6 شهرداری کرج راهکارهای موثری را برای سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی این منطقه ارائه کردند.



محمدرضا صیفی با بیان این مطلب اظهار داشت: در بازدید سه عضو شورای اسلامی شهر کرج، در سه روز متوالی به همراه جمعی از مسئولین منطقه از پروژه های در دست اقدام این منطقه فعالیتهای عمرانی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

لزوم اتمام عملیات اجرایی بلوار شهرداری منطقه 6 تا پایان سال جاری



شهردار کلانشهر کرج در بازدید از پروژه های منطقه 6 شهرداری کرج خواستار به اتمام رساندن عملیات اجرایی بلوار شهرداری دراین منطقه شد.



سید علی آقازاده در بازدید از روند اجرای بلوار شهرداری ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته، تاکید کرد:به لحاظ ایجاد بار ترافیکی سنگین در محدوده حد فاصل شاهین ویلا تا حصارک ضروری است عملیات اجرایی بلوار شهرداری تا پایان سال به اتمام برسد.

منطقه 7 به نقطه مطلوبی از پیشرفت و آبادانی رسیده است



اهالی ساکن در منطقه 7 کرج طی نامه ای به پایگاه خبری مدیریت شهری از خدمات مجموعه شهرداری این منطقه اظهار رضایت و قدردانی کردند.



شهروندان در این نامه وضعیت منطقه را به لحاظ اجرای پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و اجرای عملیات های زیرساختی مثبت ارزیابی کردند و مراتب تشکر و قدردانی خود از محمد جعفر جوادی، مدیر منطقه 7 شهرداری کرج و مجموعه پرسنل شهرداری را از طریق ارسال نامه ابراز کردند

مدیر منطقه 7 شهرداری کرج در پاسخ به نامه اهالی با بیان اینکه، اساس و بنیان شکل گیری ساختاری به عنوان شهرداری، خدمات رسانی به شهروندان است، افزود: بر این اساس اهتمام مجموعه پرسنل شهرداری خدمت رسانی به شهروندان است.