اجرای برنامه های متنوع مدیریت شهری در دهه فجر/ کرج آماده پذیرایی از بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کرج از تشکیل ستاد استقبال از بهار در شهرداری خبر داد و گفت: در این زمینه شهرداری اقدامات لازم را برای رفاه حال مسافران نوروزی و فراهم کردن شرایط مطلوب شهری در سال نو در دستور کار دارد.
سیدعلی آقازاده در جلسه ستاد استقبال از بهار که امروز در شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و عید نوروز، شهرداری کرج به منظور رفاه حال مسافران نوروزی، اقدام به تشکیل کمیته استقبال از مهر به منظور اسکان و استقبال از مسافران نوروزی کرده است.
مناطق 1، 8 و6 موفق ترین عملکرد را در بین مناطق کرج داشتند
مدیر مرکز سامانه 137 شهرداری کرج گفت: بر حسب آمارهای موجود بر مبنای تماسهای شهروندان در دی ماه سال جاری با سامانه 137، مناطق 1، 8 و 6 موفق ترین عملکرد را در بین مناطق کرج داشتند.
سید احمد مداح زاده ضمن اعلام این خبر افزود: مناطق 1، 8 و 6شهرداری کرج طبق آمارهای موجود در سامانه 137 مدیریت شهری، به عنوان موفق ترین مناطق شهرداری در ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان معرفی شدند.
اعلام برنامه های دهه فجر شهرداری کرج
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شهردار کرج از تجدید میثاق مدیران ارشد شهری این کلانشهر با آرمانهای امام راحل(ره) خبر داد و برنامه های دهه فجر این سازمان را تشریح کرد.
علیرضا پیغمبردوست اظهار داشت: ظهر امروز اعضای شورای اسلامی شهر کرج به همراه مدیران ارشد شهرداری در محل مرقد مطهر امام (ره) حضور می یابند و بار دیگر با آرمانهای امام و شهدا تجدید میثاق می کنند.
مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از جانمایی و تجهیز کارگاه راه اندازی پل ظفر خبر داد.
محمدرضا صیفی در جلسه ای که با حضور مهندسین فنی عمرانی شهرداری مرکز و منطقه،کارفرما، پیمانکار و مشاورین شرکت طرف قرارداد در محل دفتر مدیر این منطقه برگزار شد با اعلام این خبر اظهار داشت: پیرو جلسات پی در پی که جهت تسریع در انجام پروژه پل ظفر برگزار شد، کارگاه راه اندازی این پل در انتهای ظفر جانمایی و تجهیز شد.
سید علی آقازاده شهردار کلانشهر کرج به همراه صلواتی معاون حمل ونقل شهرداری کرج وحق محمدلو مدیر منطقه 10 شهرداری کرج از روند مراحل پایانی ساخت پروژه تقاطع غیر همسطح سه راه انبار نفت (پل بصیرت ) بازدید کرد.
در این بازدید مسئولان پروژه تقاطع غیرهمسطح گزارشی از روند اجرای این پروژه به شهردار کرج ارایه کردند.
مدیر منطقه 3 شهرداری کرج گفت: 82 واحد صنفی که برای ساکنین منطقه 3 ایجاد مزاحمت می کردند شناسایی و به حوزه معاونت خدمات شهر شهرداری کرج معرفی شدند.
سعید صفری افزود: 82 واحد صنفی مشمول بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ، از سوی عوامل خدمات شهر منطقه 3 شناسایی و به دبیرخانه کمیسیون بند 20 حوزه خدمات شهری شهرداری کرج معرفی شد.
شهردار منطقه 6 شهرداری کرج گفت: اعضای شورای اسلامی شهر کرج در بازدید از منطقه 6 شهرداری کرج راهکارهای موثری را برای سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی این منطقه ارائه کردند.
محمدرضا صیفی با بیان این مطلب اظهار داشت: در بازدید سه عضو شورای اسلامی شهر کرج، در سه روز متوالی به همراه جمعی از مسئولین منطقه از پروژه های در دست اقدام این منطقه فعالیتهای عمرانی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
شهردار کلانشهر کرج در بازدید از پروژه های منطقه 6 شهرداری کرج خواستار به اتمام رساندن عملیات اجرایی بلوار شهرداری دراین منطقه شد.
سید علی آقازاده در بازدید از روند اجرای بلوار شهرداری ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته، تاکید کرد:به لحاظ ایجاد بار ترافیکی سنگین در محدوده حد فاصل شاهین ویلا تا حصارک ضروری است عملیات اجرایی بلوار شهرداری تا پایان سال به اتمام برسد.
اهالی ساکن در منطقه 7 کرج طی نامه ای به پایگاه خبری مدیریت شهری از خدمات مجموعه شهرداری این منطقه اظهار رضایت و قدردانی کردند.
شهروندان در این نامه وضعیت منطقه را به لحاظ اجرای پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و اجرای عملیات های زیرساختی مثبت ارزیابی کردند و مراتب تشکر و قدردانی خود از محمد جعفر جوادی، مدیر منطقه 7 شهرداری کرج و مجموعه پرسنل شهرداری را از طریق ارسال نامه ابراز کردند
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