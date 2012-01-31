طرح ملی نجات آب در مدارس گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی معلمان رابط طرح ملی دانش آموزی نجات آب افزود: طرح داناب یکی از موثرترین راهکارهای فرهنگی اصلاح الگوی مصرف منابع با ارزش آب است و دانش آموزان می توانند به عنوان آینده سازان کشور نقش موثری در پیاده سازی این سیاست مهم داشته باشند.

وی افزود: امید است در سال جاری نیز مانند سال گذشته استان گلستان در اجرای این طرح فرهنگی همچنان پیش گامی خود را حفظ نماید.

حسینی در ادامه از زحمات بی دریغ مجموعه آموزش و پرورش استان به خصوص معلمان رابط در تحقق اهداف طرح داناب قدردانی و تشکر کرد و کلید موفقیت طرحهای آموزشی و ارتقای فرهنگ عمومی را مشارکت تمام دست اندر کاران دانست.

رئیس گروه راهنمایی و هدایت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش نیز ضمن ابراز خرسندی از اجرای موفق طرح داناب و دستاوردهای درخشان آن در سال گذشته، نقش معلمان را به عنوان پرچم داران عرصه تعلیم تربیت، در تحقق اهداف طرح بسیار موثر خواند.

گرزین افزود: یکی از مهمترین رسالت آموزش و پرورش تربیت انسان های ارزشمند است و تحقق اهداف متعالی طرح داناب نیز که در واقع تنظیم کننده و تغییر دهنده رفتارهای غلط و مرسوم فعلی برای آیندگان در زمینه مصرف آب می باشد، با نقش آفرینی صحیح معلمان در نقش ناجی و رابط بین طرح داناب و دانش آموز میسر خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل اموزش و پرورش گلستان نیز با تاکید به نقش معلمان در تغییر رفتار و نگرش جامعه گفت: بهترین راه ایجاد تحول در هر جامعه ای آموزش است و اینگونه است که می توان شاهد نیل به اهداف متعالی آن باشیم.

سوخته سرایی با تاکید بر نقش معلمان به عنوان بستر سازان عرصه فرهنگ عمومی اظهار داشت: با عنایات پروردگار و تلاش این عزیزان می توان به تحقق اهداف طرح نجات آب امیدوار بود.

کارشناس ارشد شرکت مشاور آبانگاه نیز به تبیین ضرورت و معرفی طرح داناب و ارائه روش اجرای این طرح و انتقال آموزش ها از معلمان به دانش آموزان پرداخت.