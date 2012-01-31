97 درصد سرقت های سیم و برق در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یحیی شرفی در جلسه شورای تأمین استان، افزود: استقرار و تقویت ایستگاههای پلیس به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و دسترسی سریع مردم به خدمات انتظامی به صورت جدی در فرماندهی انتظامی استان دنبال میشود.
فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان، امنیت را یکی از ضروریترین نیازهای جامعه دانست و گفت: در خصوص پیشگیری از انواع سرقتها، اقدامات خوب و مؤثری صورت گرفته است که در زمینه پیشگیری از سرقت سیم و برق، توفیقات خوبی حاصل شده است.
وی با اعلام اینکه 97 درصد سرقتهای سیم و کابلهای برق در استان کشف شده است، تصریح کرد: در 10 ماهه امسال در سطح استان، 97 درصد سرقت سیم و کابلهای برق کشف و در این زمینه 26 سارق شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
سرهنگ شرفی، شناسایی و دستگیری اعضاء باند کیفقاپ را از دیگر اقدامات این فرماندهی در زمینه پیشگیری از سرقت دانست و گفت: اعضاء این باند پس از دستگیری به چند فقره سرقت کیفقاپی با اعمال خشونتآمیز اعتراف کردند.
12 پروژه بهزیستی در زنجان افتتاح می شود
مدیرکل بهزیستی استان زنجان، گفت: همزمان با فرا رسیدن دههفجر، ۱۲ پروژه در بهزیستی استان زنجان افتتاح خواهد شد.
عباسعلی خلدی افزود: انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از منبع الهی است.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان، تصریح کرد: دههفجر فرصتی برای توسعه ظرفیتهای فرهنگی جامعه و بازتاب شایسته آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به برگزاری هرچه باشکوهتر، پررنگتر و با عظمتتر دههفجر در هر سال، ابراز کرد: همزمان با سالروز ورود معمار کبیر انقلاب به ایران، برنامههای بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهزیستی زنجان آغاز خواهد شد.
خلدی با اشاره به افتتاح ۱۲ پروژه در این اداره، اظهار کرد: افتتاح مرکز فیزیوتراپی، کلنیک مددکاری اجتماعی، مرکز TC و افتتاح مرکز روزانه سالمندان، از جمله مراکزی است که در شهرستان زنجان و خرمدره شروع به کار خواهند کرد.
خلدی در ادامه، از افتتاح مرکز خدمات بهزیستی در بزینهرود شهرستان خدابنده خبر داد و گفت: مرکز نگهداری دختران عقبمانده ذهنی نیز در این شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان، یادآور شد: در این ایام و همزمان با روز انقلاب اسلامی، آمادگیدفاعی، بسیج و اقتدار ملی، مرکز نگهداری روزانه معلولان جسمی حرکتی "بهبود" زنجان افتتاح خواهد شد و کلنگ احداث مجتمع توانبخشی خدابنده نیز به زمین زده میشود.
وی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن مددجویان بهزیستی، گفت: در ایام مبارک دههفجر ۵ واحد مسکونی در روستای مامالان طارم، زرینآباد ایجرود، هزاررود طارم و روستای مغانلو در ماهنشان برای رفاه حال مددجویان و رفع مشکل سکونت آنها افتتاح خواهد شد.
خلدی ضمن اشاره به ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران، گفت: این انقلاب با توجه به حضور یک رهبر معنوی توانست تعادل و توازن قدرت را به هم زده و تبدیل به الگویی الهی و دینی شود.
وی در ادامه، از ارائه خدمات رایگان در مراکز بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: بازدید از مراکز و خانواده معلولان، تجلیل از همکاران ایثارگر، غبارروبی مزار شهداء، دیدار با نماینده ولیفقیه، برپایی نمایشگاه محصولات تولیدی گروه همیار، برپایی جشن انقلاب در مهدهای کودک و برگزاری مسابقات ورزشی، از دیگر برنامههای این دهه است.
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