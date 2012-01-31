پنتاگون خواستار لغو ممنوعیت خروج شش تبعه آمریکا در مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اخیرا شش تبعه آمریکا از جمله "سام لحود" پسر وزیر حمل و نقل آمریکا به بهانه تقویت دموکراسی در مصر دست به اقداماتی زدند که خشم شورای عالی نظامی حاکم را برانگیخت. مقامات مصر علاوه بر سام لحود، به چند کارمند "انستیتو بین المللی جمهوریخواه" و "انستیتو ملی دموکراتی آمریکایی" که در پوشش نهادهای غیردولتی در قاهره فعالیت می کنند، اجازه ترک خاک مصر را نداده اند.

پلیس و دادستان های مصری پایان سال گذشته 17 دفتر گروههای خارجی و محلی را در این کشور به اتهام انجام فعالیت های غیرقانونی تفتیش کرده و هم اکنون در حال تحقیق درباره سازمانهای غیر دولتی هستند که منابع آنها از خارج تامین می شود و تصمیم گرفته اند تا فعالیت این سازمانها را در مصر محدود کنند.

در همین رابطه "جورج لیتل" سخنگوی پنتاگون روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن تاکید کرد: "لئون پانتا" از "حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی مصر خواسته تا ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی را به کشورشان لغو کند.

تصویر سمت راست: "سام لحود" پسر وزیر حمل و نقل آمریکا

پانتا با تاکید بر اهمیت روابط نظامی آمریکا و مصر گفت به تمام مصری ها به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی و فرآیندهای دموکراتیک تبریک می گویم.

همچنین "ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن تایید کرد: چندین آمریکایی که برای سازمانهای غیر دولتی فعالیت می کنند و در مصر بازداشت شده اند تا قبل از آنکه وضعیت آنها مشخص شود در سفارت آمریکا در قاهره می مانند.

پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه در یک کنفرانس خبری تاکید کرده بود: از دولت مصر می خواهیم تا فورا این محدودیت ها را لغو کرده و اجازه دهد تا اتباع آمریکایی به زودی به کشور خود بازگردند.

وی افزود: ایالات متحده تا کنون نتوانسته دولت مصر را در خصوص لغو ممنوع الخروج بودن شش تبعه آمریکایی قانع کند، ضمن اینکه در زمینه حل مشکل سازمان های غیردولتی که در این کشور فعالیت می کنند نیز توافقی حاصل نشده است.