450 مبلغ به مناطق روستایی خراسان جنوبی اعزام می شوند

حجت الاسلام علی کوثری نیا در گفتگو با مهر، اظهار داشت: این مبلغین از دفتر تبلیغات اسلامی قم، مشهد و همچنین مبلغین بومی جهت تبلیغ به شهرها و روستاها اعزام خواهند شد.

وی اضافه کرد: در راستای اهمیت تبلیغ دراسلام به ویژه چهره به چهره احکام اسلام و به منظور تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، این نهاد به مناطق نیازمند به تبلیغ در ایام و مناسبت های تبلیغی به ویژه در سی وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دهه مبارک فجر و تقارن هفته وحدت به شهرها، بخشها و روستاها، مدارس و دیگرمراکز متقاضی روحانی، اعزام خواهد کرد.

حجت الاسلام کوثری نیا به برنامه های تبلیغی این روحانیون اشاره کرد و بیان داشت: برگزاری نمازجماعت، وعظ وخطابه، پیرامون سیره وروش نبی مکرم اسلام و سیره و روش امام جعفرصادق، سیره و روش زندگانی بنیان گذار جمهوری اسلامی و تبیین جایگاه ولایت و نقش ولی فقیه درجامعه از جمله این برنامه ها است.

وی احیای امربه معروف، حجاب و عفاف، فرهنگ ایثار و شهادت، بصیرت بخشی و آگاهی به جامعه برگزاری، جلسات پرسش و پاسخ، گفتمان دینی و تفسیر را از دیگر برنامه های مبلغین اعزامی به مناطق مختلف استان برشمرد.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: اعزام این مبلغین از فردا آغاز و در مناطق مورد تقاضا مستقر خواهند شد.