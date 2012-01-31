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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

"غربت نشین سامرا " منتشر شد

"غربت نشین سامرا " منتشر شد

ویژه نامه "غربت نشین سامرا" به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان منتشر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه نامه شامل مقالاتی چون جستاری بر زندگانی آفتاب سامرا، جهاد در جبهه‌ وحدت، نامه های روشنگرانه، منشور الهی- سیاسی امام یازدهم، میرزای بزرگ، احیاگر مکتب سامرا و بنی آدم اعضای یکدیگرند است.

مجموعه فایل های صوتی و کلیپ های تصویری، تصاویر زمینه، پیامک های تسلیت، محصولات ویژه مشترکین ایرانسل و همچنین کتابخانه تخصصی امام حسن عسکری (ع) و ویژه نامه های سال های گذشته یازدهمین اختر تابناک ولایت از دیگر بخشهای این ویژه نامه هستند .

دسترسی به مطالب این ویژه نامه از طریق سایت تبیان به نشانی اینترنتی www.tebyan.net  امکانپذیر است .

کد مطلب 1521595

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