تمایل ترکیه برای سرمایه گذاری در قشم/ مرسین و قشم خواهرخوانده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بصری گوزل اوغلو پیش ازظهر سه شنبه در نشستی با فرماندار شهرستان قشم و چند تن از معاونان سازمان منطقه آزاد قشم گفت: منطقه آزاد قشم زمینه مساعدی برای سرمایه گذاری ترکیه دارد و قطعا در آینده با برگزاری جلسات مشترک و بررسی پتانسیل های مختلف این جزیره می توانیم همکاری های خود را گسترش دهیم.

وی افزود: همکاری ها و مبادلات تجاری بین دو طرف رو به افزایش است و این همکاری ها باید در امور علمی، فرهنگی و دانشگاهی نیز با توجه به توانمندی های دو کشور گسترش یابد.

استاندار استان مرسین ترکیه بیان داشت: ترکیه در پایان سال 2011 در بین کشورهای فعال در بخش تجارت جهانی رتبه 16 را به خود اختصاص داده و در تلاشیم که این موقعیت را به رتبه 10 جهانی برسانیم.

وی گفت: ایران نیز با توجه به پتانسیل های فراوان می تواند نقش مهمی در تجارت جهانی ایفا کند و خوشبختانه حجم مبادلات تجاری ایران با کشور ترکیه روبه افزایش است.

گوزل اوغلو با اشاره به اینکه حجم تجارت خارجی این استان در پایان سال 2011 به بیش از 16 میلیارد دلار رسید، بیان داشت: مرسین دومین منطقه بزرگ آزاد ترکیه شناخته شده و سه منطقه ویژه اقتصادی نیز در این استان در سال میلادی جاری ایجاد خواهد شد.

مدیر سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این نشست گفت: منطقه آزاد قشم به عنوان یکی از شش منطقه آزاد کشور با داشتن قوانین ویژه از جمله آزادی در ورود مواد اولیه و 20 سال معافیت از پرداخت مالیات، شرایط ویژه ای برای سرمایه گذاری دارد.

محمد رضا طباطبایی افزود: واگذاری زمین با شرایط مناسب، نیروی کار ارزان، امکانات فراوان نفت و گاز، سواحل مناسب، سایت های ویژه و منحصر بفرد گردشگری قشم و همچنین اتصال این جزیره از طریق پل خلیج فارس به سرزمین اصلی طی چند سال آینده نیز شرایط قشم را در زمینه توسعه فعالیت های سرمایه گذاری افزایش خواهد داد.

در تفاهمنامه امضا شده بین استاندار استان هرمزگان و استاندار استان مرسین ترکیه، این دو استان خواهر خوانده یکدیگر معرفی شدند.