وحدت مردم و مسئولان توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمد بامری صبح سه شنبه در نشست مشورتی معاونین و مشاورین استاندار هرمزگان با فرمانداران و بخشداران با اشاره به عبور موفقیت آمیز مرحله ثبت نام و تائید صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیئت های اجرایی و نظارت، اظهار داشت: بحمدالله با تدابیری که از سوی مجریان و دست اندر کاران امر انتخابات به ویژه فرمانداران و بخشداران انجام شده تعداد قابل توجهی از این کاندیداها تایید صلاحیت شدند .

وی افزود: آن دسته نیز که از سوی هیئت های اجرایی و نظارت رد شدند مراتب اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کرده اند که نتیجه نهایی پس از اعلام نظر شورای نگهبان به آنان ابلاغ می شود.

بامری فضای انتخابات را رقابتی عنوان کرد و ادامه داد: در این دوره از هر گرایشی وجود دارد که با همدیگر رقابت می کنند منتهی دشمنان از هم اکنون تبلیغات سوء خود را روی کمرنگ کردن مشارکت مردم قرار داده اند اما بدانند مردم این استان با حضور حداکثری خود بار دیگر به آنها نشان خواهند داد مدافع ارزش های انقلاب اسلامی و پشتیبان نظام و ولات فقیه هستند.

وی در این نشست بر آمادگی کامل استان هرمزگان در برگزاری انتخابات پرشور با شعار محوری قانون مندی، عدالت محوری، امانتداری و مشارکت حداکثری تاکید کرد و اظهار داشت: تمهیدات برگزاری یک انتخابات سالم و با شکوه در سطح استان اندیشیده شده و کلیه امکانات دستگاه های اجرایی برای برگزاری انتخابات فراهم است .

بامری افزود: مردم می توانند در روز 12 اسفند ماه با حضور پر شور رای خود را به کاندیدای مورد نظر در صندوق بیندازند و مطمئن باشند از آراء تک تک مردم حفاظت و صیانت می شود و این را بدانند با هر فرد و گروهی که بخواهند در رای مردم دخالت کنند برخورد قاطع خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان هرمزگان تهدیدات و برنامه ریزی دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم را یاد آور شد و افزود: مشارکت و وحدت مردم و مسئولان باعث می شود تمامی تهدیدات و توطئه های دشمنان خنثی شود و شما این را در انتخابات مختلفی که در کشور برگزار شده به عینه شاهد بوده اید و انشاء الله مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات خاری در چشم دشمنان و نوری در قلوب دلسوزان نظام خواهد داشت.