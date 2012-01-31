معرفی 17 واحد تولیدی گلستان برای دریافت کمکهای اعتباری از بانک

به گزارش خبرنگار مهر، نیما بیرودیان روز سه شنبه در جلسه بررسی طرحهای صنعتی استان اظهار داشت: معرفی این تعداد واحد صنعتی در راستای جذب واستفاده مطلوب از اعتبارات کمکهای فنی اعتباری شهرکها ونواحی صنعتی انجام شده است.

به گفته وی، این طرحها پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و از بین تعداد زیادی از طرحهای ارایه شده به شرکت شهرکهای صنعتی استان به بانکهای صنعت و معدن و ملی معرفی شد.

بیرودیان ادامه داد: ارزش تسهیلات برای این تعداد واحد صنعتی 41 میلیارد و 300 میلیون ریال از محل بانک صنعت و معدن و 26 میلیارد و 300 میلیون ریال از محل بانک ملی برای ایجاد اشتغال 150 نفر نیروی بیکار و تثبیت اشتغال 140 نفر از شاغلان واحدهای صنعتی بوده است.

به گزارش مهر، در استان گلستان تعداد 13 شهرک صنعتی و 9 ناحیه صنعتی عملیاتی ایجاد شده است که از این تعداد 9 شهرک و ناحیه صنعتی به مساحت 163 هکتار طی سالهای 1384 تا 1388 ایجاد شد.

این شرکت همزمان با ایجاد امکانات زیربنایی نسبت به گسترش فضای سبز، احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب و استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی در شهرک های صنعتی استان اقدام کرده است.

عمده صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان شامل انواع محصولات لبنی، آشامیدنی، خوراک و مکمل های دام و طیور، ادوات کشاورزی و سموم دفع آفات و نباتات، قطعات ریخته گری، سازه های فلزی، انواع مصالح ساختمانی و محصولات شیمیایی است.