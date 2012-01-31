اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خورشید قروه در مسابقات لیگ فوتبال جوانان مقابل حریف خود مساوی کرد.

در ادامه مسابقات فوتبال جوانان لیگ دسته اول باشگاه های کشور تیم خورشید قروه میزبان تیم فوتبال شوش دانیال بود که در پایان 90 دقیقه، بازی با مساوی یک بر یک خاتمه یافت.

مسابقات فوتبال جوانان لیگ دسته اول باشگاه های کشور در چهار گروه شش تیمی برگزار می شود که تیم خورشید قروه با تیمهای شوش دانیال، گوهر زاکرس دورود، شاهین ایلام، نفت امیدیه هم گروه است و در بازی بعدی خود میهمان شهرداری همدان است.

تیم خورشید قروه در بازی اول در مصاف با تیم گوهر دورود با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد.

مسابقات مچ اندازی بزرگسالان انتخابی استان برگزار شد

رقابتهای مچ اندازی بزرگسالان انتخابی استان کردستان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در سالن استقلال سنندج برگزار شد.

رقابتهای مچ اندازی بزرگسالان انتخابی استان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور در سالن استقلال سنندج با حضور 50 ورزشکار از شهرستان های سنندج، سقز، دیواندره، قروه، سروآباد و سریش آباد برگزار شد که "شه مال فخرالعلمایی" در دست راست و "بهروز عباسی" در دست چپ قهرمان شدند.

در نتیجه تیمی باشگاه هیربد سنندج اول شد و باشگاه مارلی سنندج و شهرستان سقز عنوان دوم و سوم را کسب کردند.

شهرداری بانه مقابل فجر دهلران پیروز شد

در ادامه مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور در هفته هفدهم دور برگشت تیم شهرداری بانه میزبان تیم فجر دهلران بود که بعد از 90 دقیقه بازی با نتیجه دو بر یک تیم حریف را شکست داد.

تیم شهرداری بانه هفته آینده در هفته هجدهم دور برگشت میزبان دارتاک لرستان است.

شهرداری بانه در حال حاضر در رده ششم جدول مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور قرار دارد.