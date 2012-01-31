رایزنی با "پارک" برای سفر تیم ملی والیبال به کره/ در انتظار سه پاسخ اروپایی

به گزارش خبرنگار مهر، فاصله نزدیک کرهجنوبی با ژاپن که میزبان مرحله نهایی مسابقات انتخابی المپیک است، مسئولان فدراسیون را به این فکر انداخته که آخرین دیدارهای تدارکاتی تیم ملی پیش از شرکت در این رقابتها را در یکی از شهرهای کرهجنوبی برگزار کنند و از همانجا راهی ژاپن شوند.
به همین منظور امروز سه شنبه دبیرفدراسیون والیبال به صورت تلفنی درخواست این فدرسیون مبنی بر مهیا شدن شرایط برای برگزاری اردو همراه با دیدار تدارکاتی را به "پارک کی وون" اعلام کرد تا وی رایزنیهای لازم را در این زمینه انجام دهد. "پارک کی وون" سرمربی تیم ملی والیبال کرهجنوبی است که زمانی هم هدایت ملیپوشان والیبال کشورمان را بر عهده داشت.
سفر به کرهجنوبی یکی از برنامههایی است که فدراسیون والیبال به منظور آماده سازی تیم ملی پیش از شرکت در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی المپیک لحاظ کرده است. این فدراسیون همچنین از سه کشور اروپایی دعوت کرده تا با سفر به ایران حریف تدارکاتی تیم ملی کشورمان شوند.
ایتالیا، لهستان و صربستان تیمهای دعوت شده به ایران هستند که البته هنوز پاسخ نهایی خود را به فدراسیون والیبال اعلام نکردهاند.
سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کشورها به دلیل درگیری در لیگ جهانی که تا 20 ماه می ادامه دارد هنوز پاسخی برای سفرشان به ایران ندادهاند. فدراسیون والیبال پیگیر این موضوع است اما در صورتیکه به نتیجه موردنظر نرسد شرایط را برای دعوت از تیمهای دیگر یا یک سفر مناسب و نتیجه بخش مهیا میکند چون برگزاری دیدار تدارکاتی برای تیم ملی امری واجب است.
دبیرفدراسیون والیبال با اشاره به برگزاری تورنمنتی بینالمللی در لهستان اظهارداشت: حضوردر این تورنمنت قطعی است اما متاسفانه این تورنمنت پس ازمسابقات انتخابی المپیک برگزار میشود و نمیتواند کمکی در راه آماده سازی تیم ملی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی المپیک خردادماه سال آینده در ژاپن برگزار میشود.
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