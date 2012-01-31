مجلس با فوریت ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی خلیج فارس مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لایحه یک فوریتی ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی خلیج فارس امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

ابراهیمی نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی در دفاع از این لایحه با تاکید بر حساسیت و جایگاه ویژه خلیج فارس و تنگه هرمز اظهار داشت: منطقه آزاد قشم وجود دارد، این لایحه خواستار الحاق سه منطقه ویژه ای اقتصادی به منطقه آزاد قشم است.

وی افزود: بر این اساس بندر شهید رجایی، صنایع معدنی خلیج فارس و کشتی سازی خلیج فارس که از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند به منطقه آزاد قشم الحاق می شود.

وی تصریح کرد: پاره ای محدودیت‌های اقتصادی و مبادلاتی که برخی کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس برای ما ایجاد کرده‌اند، فوریت تصویب این دو لایحه را بیش از پیش نمایان سازد.

نماینده دولت در مجلس تاکید کرد: با توجه به گذشت دو دهه از ایجاد منطقه آزاد قشم با الحاق فوری این سه منطقه به منطقه آزاد قشم می توان از زیرساخت های این مناطق استفاده کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه که از طرف دولت تهیه شده است آمده است: با توجه به محدودیت های مطقه آزاد تجاری صنعتی منطقه قشم و ضرورت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی بزرگ که از ظرفیت ها و زیرساخت های لازم برای رقابت با مناطق آزاد تجاری در منطقه و جهان برخوردار باشد لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی خلیج فارس با قید یک فوریت برای طی مراحل قانونی به مجلس تقدیم می شود.

در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اعلام مخالفت با فوریت این طرح گفت: من جریان مرموزی در منطقه آزاد قشم می بینم و به همین دلیل با فوریت این طرح مخالفم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه قشم سرپل نظامی اقیانوس آرام است گفت: امسال در جریان انحرافی در برنامه پنجم توسعه نیز با ذکر ماده ای خواستار تبدیل قشم به منطقه آزاد کامل شده بود. ما در کمیسیون تلفیق بحث زیادی در این رابطه انجام دادیم و قصد و نیت عده ای که تلاش دارند قشم را به منطقه آزاد تبدیل کنند بررسی کردیم. در پایان حسن ابوترابی مسئول رایزنی با دولت در این رابطه شد و بالاخره این ماده را حذف کردیم.

وی افزود: جریان انحرافی وقتی تیرش در قشم به سنگ خورد با ارائه این لایحه قصد دارد این سه منطقه را به منطقه آزاد قشم وصل کند.

کامران تصریح کرد: سرپل نظامی اقیانوس آرام را نمی توان به راحتی آزاد کرد.

در ادامه جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اعلام موافقت با فوریت این طرح گفت: ما به لزوم توجه به ملاحظات فرهنگی و امنیتی برای تصویب این لایحه کاملا واقف هستیم اما باید توجه داشت توسعه مناطق آزاد هیچگاه برخلاف رویه نظام نبوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرایط جاری اقتصادی کشور ما را وادار می کند که با فوریت این لایحه را بررسی کنیم و پس از آن در بررسی لایحه در کمیسیون ملاحظات امنیتی را در نظر بگیریم.

وی در توضیح لزوم موافقت نمایندگان با فوریت بررسی این لایحه گفت: شرایط اقتصادی منطقه و استفاده از منافعی که دیگران از آن بهره برداری می کنند و موقعیت بهره برداری از آن برای ما وجود ندارد فوریت اصلی بررسی این لایحه است.

در پایان نمایندگان با 62 رای موافق ، 58 رای مخالف ، 35 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس با فوریت بررسی این لایحه مخالف کردند. 41 نماینده حاضر در مجلس نیز دراین رای گیری شرکت نکردند.

متن کامل لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی خلیج فارس شامل دو ماده است. بر اساس ماده 1 این لایحه به دولت اجازه داده می شود با الحاق محدوده مناطق ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس، بندر شهید رجایی و صنایع معدن و فلزی خلیج فارس به محدوده کنونی منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم، منطقه آزاد تجاری - صنعتی تحت عنوان خلیج فارس ایجاد نماید.

بر اساس ماده 2 این لایحه منطقه ایجاد شده طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 واصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد.

با توجه به اینکه یک فوریت بررسی این لایحه به تصویب نرسید، این لایحه به صورت عادی برای بررسی در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار خواهد گرفت.