به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، درمجموع تعداد 7 هزار و 905 داروخانه، 2 هزار و 35 آزمایشگاه، یکهزار و 320 بخش رادیولوژی و یکهزار و 553 مرکز فیزیوتراپی مستقل طرف قرارداد به بیمه‌شدگان ارائه خدمت دادند.

همچنین 210 مرکز اسکن، 240 بخش دیالیز، 91 مرکز MRI، 46 مرکز سنگ‌شکن و 144 مرکز مستقل دیگر در این خصوص خدمات گوناگون ارائه داده‌اند.

سازمان تأمین‌اجتماعی با 720 بیمارستان، 1275 درمانگاه و پلی‌کلینیک، 83 دی‌کلینیک و 4272 مرکز بهداشتی – درمانی قرارداد داشته و بیمه‌شدگان این سازمان از این مراکز خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.

همچنین در مدت یادشده این سازمان با 27 هزار و 527 پزشک و دندانپزشک مستقل طرف قرارداد بوده است که شامل؛ 12 هزار و 985 پزشک عمومی، 11 هزار و 672 پزشک متخصص و 2 هزار و 870 دندانپزشک است.

تا پایان شهریورماه سال‌جاری به بیش از 16 میلیون و 172 هزار نسخه صادر شده توسط پزشکان عمومی، بیش از 15 میلیون و 502 هزار نسخه صادر شده از سوی پزشکان متخصص و بیش از یک‌میلیون نسخه صادر شده توسط دندانپزشکان از سوی دفاتر اسنادپزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی رسیدگی شده است.