78 پروژه جهاد کشاورزی سمنان در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دویست و چهار هزار و 427 میلیون ریال برای این تعداد پروژه هزینه شده است، افزود: هفت هزار 878 نفر به طور مستقیم، غیر مستقیم و موقت در سطح استان مشغول به کار و ده هزارو 748 خانوار در سطح استان از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: اعتباری که برای این پروژه ها هزینه شده سی و هفت هزارو 293 میلیون ریال آن دولتی، مبلغ پنج هزار و 864 میلیون ریال خودیاری، مبلغ چهل و هفت هزارو 670 میلیون ریال تسهیلات و یکصدو سیزده هزارو 600 میلیون ریال آورده شخصی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از این تعداد پروژه 47 پروژه مربوط به آب و خاک، 3 پروژه باغبانی، دام و طیور13 پروژه، دامپزشکی یک پروژه، 5 پروژه عشایری، یک پروژه مکانیزاسیون و هشت پروژه آن مربوط به آبخیزداری است.

موسوی افزود: برای 64 پروژه عمرانی قابل افتتاح چهل و سه هزارو 157 میلیون ریال و برای 14 پروژه تولیدی یکصدو شصت و یک هزارو 270 میلیون ریال هزینه شده است.

سید مجید موسوی درباره سهم هر شهرستان از این پروژه ها بیان کرد: برای 18 پروژه در شهرستان سمنان نوزده هزارو 960 میلیون ریال، برای34 پروژه شهرستان دامغان هجده هزارو 855 میلیون ریال هزینه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: برای14پروژه شهرستان شاهرود شانزده هزارو 733 میلیون ریال، برای 4 پروژه شهرستان گرمسار یکصدوچهل و دو هزارو 238 میلیون ریال و شش هزارو 641 میلیون ریال برای هشت پروژه شهرستان مهدیشهر از محل اعتبارات دولتی، خودیاری، تسهیلات و آورده شخصی هزینه شده است.