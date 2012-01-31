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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

موسوی خبر داد:

78 پروژه جهاد کشاورزی سمنان در دهه فجر افتتاح می شود

78 پروژه جهاد کشاورزی سمنان در دهه فجر افتتاح می شود

سمنان-خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از بهره برداری 78 پروژه این سازمان در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دویست و چهار هزار و 427 میلیون ریال برای این تعداد پروژه هزینه شده است، افزود: هفت هزار 878 نفر به طور مستقیم، غیر مستقیم و موقت در سطح استان مشغول به کار و ده هزارو 748 خانوار در سطح استان از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: اعتباری که برای این پروژه ها هزینه شده سی و هفت هزارو 293 میلیون ریال آن دولتی، مبلغ پنج هزار و 864 میلیون ریال خودیاری، مبلغ چهل و هفت هزارو 670 میلیون ریال تسهیلات و یکصدو سیزده هزارو 600 میلیون ریال آورده شخصی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از این تعداد پروژه 47 پروژه مربوط به آب و خاک، 3 پروژه باغبانی، دام و طیور13 پروژه، دامپزشکی یک پروژه، 5 پروژه عشایری، یک پروژه مکانیزاسیون و هشت پروژه آن مربوط به آبخیزداری است.

موسوی افزود: برای 64 پروژه عمرانی قابل افتتاح چهل و سه هزارو 157 میلیون ریال و برای 14 پروژه تولیدی یکصدو شصت و یک هزارو 270 میلیون ریال هزینه شده است.

سید مجید موسوی درباره سهم هر شهرستان از این پروژه ها بیان کرد: برای 18 پروژه در شهرستان سمنان نوزده هزارو 960 میلیون ریال، برای34 پروژه شهرستان دامغان هجده هزارو 855 میلیون ریال هزینه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: برای14پروژه شهرستان شاهرود شانزده هزارو 733 میلیون ریال، برای 4 پروژه شهرستان گرمسار یکصدوچهل و دو هزارو 238 میلیون ریال و شش هزارو 641 میلیون ریال برای هشت پروژه شهرستان مهدیشهر از محل اعتبارات دولتی، خودیاری، تسهیلات و آورده شخصی هزینه شده است.

کد مطلب 1521605

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