عرضه نخستین نسخه ویرایش شده فرهنگ فارسی عمید/ انتشار امام شناسی علامه مجلسی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نسخه ویرایش شده فرهنگ فارسی عمید با بیش از 43 هزار مدخل در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه شد.
بر پایه این گزارش، نخستین نسخه ویرایش شده فرهنگ فارسی عمید با بیش از 43 هزار مدخل که در سیزدهمین کتاب فصل جمهوری اسلامی نیز شایسته تقدیر شده بود به همت انتشارات اشجع منتشر و در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه شد.
همچنین حکایت نامه سلاله زهرا(س) که به زندگینامه رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنهای اختصاص دارد که به قلم حسن صدر مازندرانی به نگارش درآمده است و گلهای باغ خاطره که به 110 خاطره و حکایت جالب و شنیدنی از مقام معظم رهبری اختصاص دارد نیز از دیگر آثار ارائه شده در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم است که توسط انتشارات اشجع ارائه شده است.
انتشار امام شناسی علامه مجلسی
مدیر غرفه انتشارات سرور در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم از انتشار امام شناسی علامه محمد باقر مجلسی در پنج جلد خبر داد.
سید سعید امامی با بیان اینکه بیشتر آثار ارائه شده در غرفه انتشارات سرور مضامین اخلاقی و مذهبی دارند، اظهار داشت: همچنین برخی آثار علامه مجلسی و آیت الله نظری منفرد از استادان اخلاق حوزه علمیه قم نیز که توسط انتشارات سرور منتشر شده است در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه خواهد شد.
وی با اشاره به انتشار کتاب امام شناسی علامه محمد باقر مجلسی در پنج جلد، بیان داشت: این کتاب متشکل از دو جلد در ارتباط با پیامبران، دو جلد در ارتباط با پیامبر اکرم(ص) و یک جلد امام شناسی است.
انتشار کتاب "مبانی بصیرت" در هفتمین نمایشگاه کتاب قم
انتشارات کمالالملک قم در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم اقدام به عرضه بیش از 150 عنوان کتاب شامل 40 جلد از آثار چاپ نخست کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از آثار ارزشمندی که عرضه شده، کتاب "مبانی بصیرت" است که مجموعهای از بیانات مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر در رابطه با بصیرت و نقش بالای آن در پیشرفت کشور میباشد.
مجموعه شش جلدی "همراه سلامت" با عناوین مختلف شامل خواص درمانی گیاهان، میوهها و سبزیجات گوناگون نیز توسط نشر کمالالملک در اختیار علاقمندان قرار گرفته است و علاوه بر این چاپهای مختلفی از قرآن، نهجالبلاغه، مفاتیح و سایر کتب دینی نیز با تخفیف 50 درصد در غرفه این انتشارات عرضه میشود.
انتشار کتاب قصههای قرآنی توسط نشر ظهور
حوزه کاری انتشارات ظهور قم نشر چاپ آثاری در رابطه با دین و ادبیات گذشته نظیر دیوان اشعار شاعران قدیمی مانند شمس تبریزی، رودکی، فخرالدین عراقی، ناصر خسرو و وحشی بافقی است.
بر پایه این گزارش، از کتابهای ارزشمندی که توسط نشر ظهور در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه میشود میتوان به "قصههای قرآنی" اشاره کرد که شامل بیش از 20 داستان از پیامبران مختلف از حضرت آدم تا نبی مکرم اسلام(ص) بوده و به شیوهای جذاب و روان مفاهیم دینی را در اختیار نسل جوان قرار میدهد.
همچنین "از مرگ تا برزخ" و "مرواریدهای سرخ در رشتهای از صبر" عناوین دیگری هستند که در رابطه با دین و مذهب توسط انتشارات ظهور منتشر شدهاند.
مجموعه طب اسلامی منتشر شد
انتشارات لقاء دوره طب اسلامی را شامل طبالرضا، طبالصادق و طبالنبی در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه میکند.
بر اساس این گزارش، بیش از 15 عنوان از کتابهای این ناشر در نمایشگاه کتاب استان قم از آثار چاپ نخست بوده و شامل مباحثی دینی و مذهبی میباشد ضمن اینکه این ناشر اقدام به چاپ قرآن و مفاتیحالجنان در انواع مختلف کرده است.
همچنین "طبالکبیر" نام کتاب دیگری از این ناشر است که شامل هر سه عنوان فوق بوده و روایات منسوب به هر یک از ائمهاطهار(ع) را در قالب فصول مختلف در اختیار خوانندگان قرار میدهد.
عرضه کتب تخصصی حوزوی توسط انتشارات نسیم کوثر
انتشارات نسیم کوثر بیش از 115 عنوان از جدیدترین آثار خود را در هفتمین نمایشگاه کتاب حوزه عرضه کرده است.
25 عنوان از این آثار جزو چاپهای نخست بوده و عناوینی چون "عللالشرایع" در دو جلد، "منتهیالامال" و نیز کتابهای درسی حوزوی مانند امالی و خصال شیخ صدوق در دو جلد در این غرفه به چشم میخورد.
همچنین مجموعه مباحث روانشناسی و مسائل جنسی مربوط به زوجهای جوان نیز در قالب کتابی با عنوان "آنچه همسران باید بدانند" توسط این ناشر در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه شده است.
لازم به ذکر است، انتشارات نسیم کوثر علاوه بر عرضه کتابهای گوناگون، لوح فشردهای را با عنوان "علوم قرآنی" در این نمایشگاه در اختیار علاقمندان به این گونه مباحث قرار میدهد. این لوح فشرده شامل مجموعهای هزار جلدی از کتابهای مذهبی و قرآنی بوده و علاوه بر آن بخش آموزشی آن نیز حاوی قرائت، ترتیل، تواشیح و تصاویر مذهبی است.
احادیث پزشکی حضرت علی منتشر شد
انتشارات سرور بیش از 40 عنوان از کتابهای منتشر شده طی سالهای اخیر را در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه کرده است که بیش از 15 عنوان از آنها برای نخستین بار به چاپ رسیدهاند.
"حیوةالقلوب" نام مجموعهای پنج جلدی از آثار علامه مجلسی است که دو جلد از آن به زندگی انبیای الهی اختصاص دارد و علاوه بر آن دو جلد نیز ویژه زندگانی حضرت محمد (ص) است و جلد پنجم مباحثی در رابطه با امامشناسی را مورد بحث قرار میدهد.
بسیاری از آثار علامه مجلسی مانند "تاریخ چهارده معصوم(ع)" نیز توسط این ناشر در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه شده است و علاوه بر آن بازدیدکنندگان از غرفه انتشارات سرور میتوانند نسبت به تهیه کتاب ارزشمند "احادیث پزشکی حضرت امیرالمومنین(ع)" نیز اقدام کنند.این کتاب با استفاده از احادیث معتبر شیعه تدوین شده و مباحث گوناگونی از علوم پزشکی را در بر میگیرد و علاقمندان میتوانند با تخفیف ویژه نمایشگاه آن را از غرفه انتشارات سرور تهیه کنند.
عرضه 1000 عنوان کتاب توسط دفتر انتشارات اسلامی
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیش از هزار عنوان از کتابهای درسی و غیر درسی خود را در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه کرده است.
بر پایه این گزارش، این ناشر بیش از هزار عنوان از آثار درسی و غیر درسی منتشر شده را در اختیار بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب استان قم قرار داده است که 20 عنوان از این کتابها چاپ نخست بوده و 70 مورد از آنها نیز تجدید چاپ شدهاند.
ده عنوان از آثار علامه طباطبایی شامل "اسلام و انسان معاصر، علی و فلسفه الهی و روابط اجتماعی در اسلام" و نیز 24 جلد از کتابهای شهید دستغیب شامل عناوینی چون تقوا، ایمان، آئین زندگی و نبوت از جمله آثاری هستند که توسط دفتر انتشارات اسلامی در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.
عرضه مجموعه تاریخ اسلام در نمایشگاه کتاب قم
انتشارات جلوهکمال پنج عنوان از مجموعه تاریخ اسلام خود را در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم در معرض بازدید عموم قرار داده است.
بر پایه این گزارش، دوره چهار جلدی "منتهیالامال" یکی از آثار شاخصی است که این ناشر اقدام به چاپ و عرضه آن در نمایشگاه کتاب استان قم کرده است که از ویژگیهای آن میتوان به چاپ نفیس و ترجمه فاخر آن اشاره کرد.
مجموعه دو جلد "زندگی بهتر" یکی دیگر از کتابهایی است که این ناشر، آن را در رابطه با زندگانی پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) به چاپ رسانده و ادامه آن تا تکمیل بررسی زندگانی چهارده معصوم(ع) در دستور کار قرار دارد.
اخبار کوتاه نمایشگاه کتاب قم/
عرضه نخستین نسخه ویرایش شده فرهنگ فارسی عمید/ انتشار امام شناسی علامه مجلسی
قم - خبرگزاری مهر: عرضه نخستین نسخه ویرایش شده فرهنگ فارسی عمید، انتشار امام شناسی علامه مجلسی، انتشار کتاب "مبانی بصیرت"، ارائه مجموعه طب اسلامی و ... از جمله اخبار کوتاه هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نسخه ویرایش شده فرهنگ فارسی عمید با بیش از 43 هزار مدخل در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه شد.
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