مقایسه تطبیقی سیمای زن در آثار 5 نویسنده مرد و 5 نویسنده زن

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب سیمای زن را در 10 اثر داستانی از نویسندگان ایران مورد توجه قرار داده است. در این داستان‌ها می‌توان جوانب گوناگون حضور زنان را در آثار ادبی نسل‌های مختلف نویسندگان ایرانی بررسی کرد.

داستان‌های «گرگ» از هوشنگ گلشیری، «زنی به ماه عسل می‌رود» نوشته امیرحسین چهل‌تن، «بچه مردم» به قلم جلال آل‌احمد، «زنی که مردش را گم کرد» نوشته صادق هدایت، «آرزوی ساده» اثر صادق چوبک، «به کی سلام کنم» نوشته سیمین دانشور، «خانه در آسمان» به قلم گلی ترقی، «آبی‌ها» از منیرو روانی‌پور، «پاییز قمر» نوشته فرخنده آقایی و «پس‌فردا» اثر فریبا وفی داستان‌های بررسی شده در کتاب «خاتون در آینه» را تشکیل می‌دهند.

همانطور که مشخص است 5 داستان این مجموعه متعلق به نویسندگان مرد و 5 داستان به قلم نویسندگان زن نوشته شده و تورج رهنما با کنار هم قرار دادن این آثار و بررسی جداگانه آنها، تفاوت‌ها و تشابهات دیدگاه نویسندگان را درباره زن ایرانی به مخاطب عرضه کرده تا بتواند تحلیلی ادبی، جامعه شناختی و روان شناختی از این مقوله به دست دهد.

این نویسنده معتقد است که ادبیات داستانی ایران بیشتر جنبه گزارشگری دارد و داستان‌های این مجموعه نیز از این ویژگی مستثنا نیستند.

رهنما در مقدمه مبسوطی که بر کتاب نوشته و نویسندگان و داستان‌های مورد بحث در کتاب را معرفی کرده، دو نویسنده حال حاضر کشورمان یعنی «فرخنده آقایی» و «فریبا وفی» را بیش از دیگران در نمایش شخصیت و روحیات زن ایرانی موفق ارزیابی کرده، اما در مجموع بر این باور است که تصویرسازی از زن ایرانی در داستان‌ها به دلیل واقع‌نمایی و حقیقت زندگی زنان، مضامینی عمدتاً غم انگیز و اندوه بار را پدید آورده است.

کتاب 204 صفحه‌ای «خاتون در آینه» با بهای 4700 تومان از سوی انتشارات کتاب پارسه منتشر و راهی بازار شده است.

تورج رهنما پیشتر کتاب‌هایی چون «ادبیات امروز آلمان»، «چهره غمگین من» (نمونه‌هایی از داستان‌های کوتاه آلمانی)، «در سکوت گل سرخ» (مجموعه شعر) و چندین کتاب درباره ادبیات ایران به زبان آلمانی نوشته و منتشر کرده است.