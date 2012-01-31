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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

تا پایان شهریورماه صورت گرفت/

انجام بیش از 249 هزار عمل جراحی در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی

انجام بیش از 249 هزار عمل جراحی در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: تا پایان شهریورماه سال‌جاری، 249 هزار و 564 عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، از مجموع این آمار در مدت مذکور، بیش از 37 هزار عمل جراحی بزرگ، بیش از 76 هزار عمل جراحی متوسط و بیش از 135 هزار عمل جراحی کوچک در مراکز درمانی ملکی این سازمان در سراسر کشور انجام شده است.

همچنین، بر این اساس تا پایان شهریورماه سال‌جاری، 405 هزار نفر در مراکز درمانی ملکی این سازمان بستری و از خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

از مجموع بستری‌شدگان در این مراکز، بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی با 311 هزار نفر، بیشترین گروه بستری بودند و خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، سایر بیمه‌ها و آزاد از دیگر دریافت‌کنندگان خدمات بستری در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی بوده‌‌اند.

سازمان تأمین‌اجتماعی در بخش درمان مستقیم از طریق 70 بیمارستان، 263 درمانگاه عمومی و تخصصی و پلی‌کلینیک و 5 مرکز دندانپزشکی و یک مرکز طب سالمندان و7 دی‌کلینیک به بیمه‌شدگان، خدمات درمانی ارائه می‌کند.

کد مطلب 1521609

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