به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تأمیناجتماعی، از مجموع این آمار در مدت مذکور، بیش از 37 هزار عمل جراحی بزرگ، بیش از 76 هزار عمل جراحی متوسط و بیش از 135 هزار عمل جراحی کوچک در مراکز درمانی ملکی این سازمان در سراسر کشور انجام شده است.
همچنین، بر این اساس تا پایان شهریورماه سالجاری، 405 هزار نفر در مراکز درمانی ملکی این سازمان بستری و از خدمات درمانی بهرهمند شدند.
از مجموع بستریشدگان در این مراکز، بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی با 311 هزار نفر، بیشترین گروه بستری بودند و خدمات درمانی، نیروهای مسلح، کمیته امداد، سایر بیمهها و آزاد از دیگر دریافتکنندگان خدمات بستری در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمیناجتماعی بودهاند.
سازمان تأمیناجتماعی در بخش درمان مستقیم از طریق 70 بیمارستان، 263 درمانگاه عمومی و تخصصی و پلیکلینیک و 5 مرکز دندانپزشکی و یک مرکز طب سالمندان و7 دیکلینیک به بیمهشدگان، خدمات درمانی ارائه میکند.
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