آغاز تردد خودروهای سواری از گمرک پلدشت در مرز ایران و آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار پلدشت روز سه شنبه در مراسم آغاز تردد خودروهای سواری از گمرک پلدشت - شاه تختی در مرز ایران و جمهوری آذربایجان، افزود: این امر گامی بزرگ به سوی توسعه روابط سیاسی و فرهنگی دو کشور همسایه است.

وی گفت: بر اساس توافقنامه منعقده فی ما بین استاندار آذربایجان غربی و واصف طالب اوف رئیس مجلس عالی نخجوان در خصوص تردد خودروهای سواری و اتوبوس از گمرک پلدشت و با هماهنگیهایی که با مقامات گمرک کشوری هر دو طرف و مسئولین محلی انجام گرفته امروز شاهد تردد اولین خودرو سواری از طریق مرز پلدشت - شاه تختی هستیم.

فرماندار پلدشت با اشاره به اینکه زیر ساختهای لازم جهت تردد اتوبوس نیز از این مرز انجام گرفته و امیدواریم بزودی شاهد تردد اتوبوس از این گمرک باشیم، اظهار داشت: هموطنانی که قصد سفر به کشور ترکیه را دارند نیز می توانند به دلیل نزدیکی این مرز به ترکیه و کم بودن بار ترافیکی از گمرک پلدشت تردد کنند.

تردد خودروهای سواری از مرز پلدشت به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه همکاریهای اقتصادی - فرهنگی آذربایجان غربی و جمهوری خود مختار نخجوان در خصوص تردد وسایل نقلیه عمومی و شخصی اجرا شد.

هم اکنون تبادلات اقتصادی آذربایجان غربی از طریق بازارچه صنم بلاغی و گمرک پلدشت در ایران با گمرک شاه تختی جمهوری خودمختار نخجوان انجام می شود.