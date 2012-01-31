بازی تیمهای میزان و مناطق نفت خیز جنوب بدون تماشاگر برگزار می شود

یوسف منیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: طی نامه فدراسیون والیبال به باشگاه فرهنگی و ورزشی میزان، برگزاری بازی چهارشنبه مشهد الرضا و مناطق نفت خیز جنوب بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به محتوای این نامه افزود: با توجه به نحوه رفتار تماشاگران مشهدی با بازیکنان تیم میهمان و داوران و پرتاب بطری به وسط زمین بازی، نماینده والیبال خراسان رضوی در لیگ برتر به بازی بدون تماشاگر جریمه شده است.

وی بیان کرد: تصمیم اول کمیته انضباطی فدراسیون برگزاری بازی خارج از خانه بود که با رایزنی مسئولان باشگاه میزان تعدیل شد.

به گفته وی، این بازی فردا چهارشنبه ساعت 17 در سالن مهران مشهد برگزار می شود و از شبکه استانی خراسان رضوی به صورت زنده پخش خواه شد.