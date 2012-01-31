۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

در 6 ماه مسال انجام شد؛

صدور و تجدید 9 میلیون دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی

سراسر کشور تا پایان شهریورماه سال‌جاری بیش از 9 میلیون و 530 هزار دفترچه درمانی در شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور صادر یا تجدید اعتبار شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی، از مجموع این تعداد، بیش از 7 میلیون و 680 هزار دفترچه تجدید اعتبار شده و بیش از یک‌میلیون و 690 هزار دفترچه برای اولین بار و همچنین بیش از 152 هزار دفترچه المثنی نیز صادر شده است.
 

