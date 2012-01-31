جلسه حاشیه ساز شورای شهر اردبیل/ تداوم قهر و آشتی اعضا

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل حدود چهار سال بود که شامگاه چهارشنبه برگزار می شد اما از چند وقت پیش با آرای اعضای شورا، جلسه رسمی به شامگاه دوشنبه محول شد اما این جلسه نیز برای چند نوبت در سه ماه اخیر با حاشیه هایی همراه شد.

در این جلسه رسمی، به دلیل عدم حضور به موقع 4 نفر از اعضای شورای شهر این جلسه با 20 دقیقه تاخیر رسمیت یافت اما این تاخیر اعتراضاتی را به دنبال داشت، بطوریکه جواد قرآن نویس و لیلا تقوی دو تن از اعضا شورای شهر در اعتراض به تاخیر در برگزاری نشست، جلسه را ترک کردند اما در کمتر از چند دقیقه بدون هیچ دخالتی دوباره به صحن علنی آمدند و نشان دادند که قهر و آشتی در شورا همچنان ادامه دارد.

در ابتدای این جلسه نیز با آرای تمام اعضای جلسات این شورا از هفته آینده به ساعت 19 موکول شد و به حضور اعضا در راس ساعت مقرر تاکید شد.

رئیس شورای شهر اردبیل در واکنش به این اعتراضات گفت: تاخیر اعضای شورای شهر به دلیل همزمانی با وقت نماز و جلسات کمیسیونهای مختلف است.

حجت الاسلام محمدرضا سرداری با بیان اینکه شرکت در جلسات شورای شهر الزامی نیست، افزود: قانون برای اعضای شورای شهر در مورد حضور در جلسات تعیین تکلیف نکرده است.

وی با بیان اینکه اعضا نمی توانند برای هم تعیین تکلیف کنند، اضافه کرد: حرفهای اعضا در مورد حضور به موقع در جلسات دوستانه است و گرنه قانون چنین اجازه ای به اعضای شورای شهر نداده است و اعضایی هستند که در جلسات کمیسیونها حضور نمی یابند اما به خاطر تاخیر چند دقیقه ای برخی از اعضا اعتراضاتی می کنند در حالی که تا به حال جلسه ای وجود نداشته که تعداد اعضای شورای شهر به حد نصاب نرسد.

یکی از اعضای شورای شهر نیز در اعتراض به موارد گفته شده تاکنون چندبار اعلام کرده که نه در جلسات حضور می یابد و نه در انتخابات دور بعدی شورای شهر شرکت می کند اما پس از چند روز هر بار از تصمیم خود عدول کرده و تنها در جلسات رسمی شورای شهر حضور می یابد.

عملکرد شهرداری قابل قبول است

در ادامه این جلسه خزانه دار شورای اسلامی شهر اردبیل عملکرد شهرداری اردبیل را قابل قبول دانست و متذکر شد: شهرداری اردبیل با تلاش مضاعف برای آبادانی شهر زحمت می کشد و نادیده گرفتن این زحمات دور از انصاف است.

نادر فرزانه با بیان اینکه کمکهای مالی برای ارتقای کیفیت فعالیتهای شهرداری خیلی پایین است، تاکید کرد: خبرنگاران بررسی کنند و ببینند که چقدر برای شهرداری اعتبارات و بودجه تخصیص یافته و با این بودجه چه کارهایی در سطح شهر انجام شده است.

وی با بیان اینکه نباید با بهانه گیری بی مورد و ایرادات بی جا موجب دلسردی مجموعه شهرداری شد، گفت: شهرداری سه هزار پرسنل دارد و باید با برنامه ریزی فعالیتهای خود را پیش ببرد.

اختصاص بودجه ویژه به تیم فوتبال شهرداری

این عضو شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین با اشاره به سرمایه گذاری شهرداری در حوزه ورزش، وضعیت تیم فوتبال شهرداری اردبیل در لیگ دسته دوم کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اگر تیم فوتبال شهرداری یک بازی را ببرد به رده دوم جدول گروه خود صعود می کند و باید بودجه ویژه ای را برای ارتقا جایگاه این تیم تخصیص داد.

وی فوتبال را یکی از راه های جذب گردشگر عنوان کرد و افزود: اگر از تیم شهرداری حمایت شود این تیم می تواند با تلاش بیشتر به لیگ دسته یک فوتبال کشور صعود کند.

فرزانه از مسئولان تیم شهرداری خواست برای تشویق این تیم در بازی برابر تیم اصفهانی چند نفر از خبرنگاران را نیز به همراه تیم فوتبال به اصفهان اعزام کند.