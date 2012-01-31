آثار برگزیده دهه فجر رسانه های البرز تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برای تجلیل از آثار برتری که به مناسبت دهه فجر تهیه می شود، فراخوان داد.

نشریات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری که بهترین خبر، گزارش و عکس مربوط به این ایام را چاپ کنند، تجلیل می شوند.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: این اقدام به منظور پربارتر شدن گرامیداشت دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و مشارکت هر چه بیشتر اصحاب رسانه در این رویداد خجسته صورت می گیرد.

علاء الدین سیفی یادآور شد: اصحاب رسانه همواره در ین ایام آثار ارزشمندی تولید کرده اند و شایسته است که از آنها تجلیل شود.

وی افزود: علاقه مندان می توانند آثار منتشر شده خود را به صورت مکتوب با معرفی صاحب اثر تا پایان بهمن ماه 90 به معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در کرج ارائه دهند.