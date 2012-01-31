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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

آثار برگزیده دهه فجر رسانه های البرز تجلیل می شوند

آثار برگزیده دهه فجر رسانه های البرز تجلیل می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از برترین آثار رسانه های این استان که به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تولید می شود، تقدیر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برای تجلیل از آثار برتری که به مناسبت دهه فجر تهیه می شود، فراخوان داد.

 نشریات، خبرگزاریها و پایگاههای خبری که بهترین خبر، گزارش و عکس مربوط به این ایام را چاپ کنند، تجلیل می شوند.

 معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: این اقدام به منظور پربارتر شدن گرامیداشت دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و مشارکت هر چه بیشتر اصحاب رسانه در این رویداد خجسته صورت می گیرد.

 علاء الدین سیفی یادآور شد: اصحاب رسانه همواره در ین ایام آثار ارزشمندی تولید کرده اند و شایسته است که از آنها تجلیل شود.

وی افزود: علاقه مندان می توانند آثار منتشر شده خود را به صورت مکتوب با معرفی صاحب اثر تا پایان بهمن ماه 90 به معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز در کرج ارائه دهند.

کد مطلب 1521621

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