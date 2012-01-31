به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه جمعی از نمایندگان درخواست اولویت بررسی برای 7 گزارش کمیسیون های تخصصی مجلس را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند و از میان 7 درخواست ارائه شده، مجلس تنها با یک مورد آن که اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی مصوب 1389 بود، موافقت کرد.

این موافقت در حالی انجام شد که صبح امروز جمعی از مهندسان ناظر محصولات کشاورزی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در تصویب نهایی طرح اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی شدند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس با 116 رای موافق با این اولویت موافقت کردند.

به گزارش مهر، درخواست برای بررسی اولویت دار گزارش کمیسیون اقتصاد درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، گزارش کمیسیون قضایی - حقوقی درباره لایحه آیین نامه دادرسی کیفری برای تصویب مدت اجرای آزمایشی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان دامپزشکی کشور، گزارش کمیسیون شوراها درباره رد طرح الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آرا به نامزدهای مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاح آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن، 6 موردی بود که برای اولویت بررسی آن تقاضا شده بود اما مجلس با این تغییرات در دستور کار موافقت نکرد.