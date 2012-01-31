تردد در گردنه "قلی کندی" در استان زنجان با زنجیر چرخ امکانپذیر است

سید اسماعیل خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تردد وسایط نقلیه در این گردنه کوهستانی و برفگیر از ساعات اولیه صبح امروز به کندی و با احتیاط بیشتر انجام می شود.



وی با اشاره به بارش برف و کولاک در سطح استان زنجان بارش برف از نخستین ساعات صبح سه شنبه مناطق مختلف استان زنجان را در برگرفته است، ادامه داد: در حال حاضر گردنه های خانچایی در محور زنجان - طارم، پاپایی در محور زنجان - بیجار و دهجلال در محور زنجان - خدابنده، بارش برف وجود دارد و رانندگانی که قصد تردد در این گردنه ها را دارند بهتر است برای حفظ جان خود و دیگر سرنشینان خودروها، با احتیاط کامل و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

خلیلی ادامه داد: هم اکنون وضعیت در دیگر گردنه های استان زنجان خوب است ولی همراه داشتن زنجیر چرخ و دیگر وسایل ایمنی زمستانی از سوی رانندگان وسایط نقلیه برای عبور از این گردنه ها لازم و ضروری است.

کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان افزود: عوامل مستقر در راهدارخانه های استان زنجان پس از به زمین نشستن برف با انجام عملیات بازگشایی کلیه گردنه های استان را برای آمد و شد وسایط نقلیه باز نگه داشته اند.

خلیلی افزود: 360 نفر از عوامل راهداری استان زنجان با 225 دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در 28 راهدارخانه مستقر و وظیفه نگهداری بیش از پنج هزار و600 کیلومتر از راه اصلی، فرعی و روستایی استان را بر عهده دارند.

وی افزود: شماره تلفن های 7272027 و 7272017 راه و ترابری بطور 24 ساعته آماده پاسخگویی به رانندگان و مسافران، در خصوص وضعیت راه های ارتباطی این استان است و همچنین مردم می توانند به منظور مطلع شدن از محورهای مسدود شده استان زنجان، با تلفن گویای141 ارتباط برقرار کنند.



همچنین به علت بارش شدید برف و کولاک شدید کلیه مدارس شیفت عصر مناطق 1 و 2 شهر زنجان تعطیل شد.