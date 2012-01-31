آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع جوانان 73 کشور جهان تصریح کرد: آمریکا و صهیونیست نماد دیکتاتوری بین الملل هستند و حقوق بین الملل و روابط بین الملل که باید بر پایه صلح، امنیت و عدالت طراحی شود توسط آنها مصادره شده است.
وی با بیان این که آمریکا و صهیونیست نماد ظلم، جنایت، دیکتاتوری و استبداد بین الملل هستند و همین باعث شده تا منفور ملت های منطقه خاورمیانه باشند، یادآور شد: به طوری که هیچ گاه نفرت ملت های منطقه از آنها به حد امروز و موقعیت فعلی نبوده است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: درست بر همین پایه یکی از محورهای بیداری اسلامی و وحدت ملتهای منطقه، مقاومت و ایستادگی در مقابل سلطه استکباری و ظالمانه آمریکا و صهیویست است.
وی در ادامه به این سخن مقام معظم رهبری که قرن حاضر را قرن اسلام و معنویت برشمردند اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر وحدت ملتهای اسلامی در مقابل سلطه استکباری آمریکا و اسرائیل، چند نکته دیگر نیز باعث شده تا قرن حاضر به قرن اسلام و معنویت تبدیل شود.
بازگشت انسان به معنویات یکی از پایه های بسیج ملتها برای افول ابرقدرتها
آیت الله کعبی در این خصوص تصریح کرد: اندیشه لیبرالیسم مثل اندیشه بلوک شرق رو به زوال رفته است و طرح زندگی مدرن غرب، امروز جای خود را به سبک های نوین زندگی، عقلانیت، فضیلت، معنویت، عدالت، خانواده بنیادی، ایمان و خداگرایی داده است و بازگشت انسان به اینها یکی از پایههای بسیج ملتها برای افول ابرقدرتهاست.
وی با اشاره به محور دیگری که باعث این وحدت و موج اسلام خواهی و بیداری اسلامی شده است، اظهار داشت: محور دیگر که باعث وحدت می شود تاکید بر هویت اسلامی است و هویت های فرهنگی و بومی در مقابل موج عظیم تهاجم فرهنگی و تلاش برای صدور ارزش های آمریکایی باعث بازگشت به خود، خودباوری و دین باوری در مقابل استکبار میشود.
امواج انقلاب اسلامی آغاز افول تمدن غربی و شکل گیری تمدن انسانی اسلام
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری علاوه بر هویت و وحدت، جبهه متحدی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده را به عنوان عامل دیگر در تبدیل قرن حاضر به قرن اسلام و معنویت مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز می بینیم که امواج انقلاب اسلامی آغاز پایان و افول تمدن غربی و شکل گیری تمدن انسانی اسلام بر پایه باورها، ارزشهای الهی و اسلامی، عقلانیت، عدالت، فضیلت، کار و تلاش و بنیان خانوادگی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جوانان به عنوان موتور بیداری اسلامی اشاره کرد و گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند، جوانان کشورهای اسلامی حاملان بشارت های بزرگ برای آینده ملت اسلامی هستند و جوانان بیدار، پویا، بانشاط، عاشق اسلام و ضد دشمنان دین به طور قطع مبشر شکل گیری بیداری اسلامی خواهند بود.
آیت الله کعبی درگفتگو با مهر:
آمریکا و صهیونیسم جهانی نماد دیکتاتوری بینالملل/ امواج انقلاب اسلامی آغاز افول تمدن غربی
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمریکا و صهیونیست را نماد ظلم و دیکتاتوری بین الملل خواند و تصریح کرد: حقوق بین الملل و روابط بین الملل توسط این نمادهای جنایت و دیکتاتوری مصادره شده است.
آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع جوانان 73 کشور جهان تصریح کرد: آمریکا و صهیونیست نماد دیکتاتوری بین الملل هستند و حقوق بین الملل و روابط بین الملل که باید بر پایه صلح، امنیت و عدالت طراحی شود توسط آنها مصادره شده است.
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