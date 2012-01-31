رحمت امینی درباره تغییراتی که در جدول برنامه اجراهای سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ایجاد میشود به خبرنگار مهر گفت: با توجه به حضور پیدا نکردن نمایش "حضور و غیاب" از انگلستان نمایشی از کشور چین در جدول قرار گرفت. این تنها تغییری است که تا به حال در جدول اجراها ایجاد شده است.
وی درباره احتمال ایجاد تغییرات در برنامه اجراهای نمایشهای ایرانی بخش صحنهای تأکید کرد: تا به این لحظه هیچ تغییری در زمان اجراهای ایرانی ایجاد نشده است. تغییر در صورتی ایجاد میشود که اثری دکورش آماده نباشد یا با تغییر بازیگر مواجه شود و یا اینکه کارگردان تمایلی به اجرای اثر خود نداشته باشد.
دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره مشکلاتی که از تغییر در جدول برنامهها برای مخاطبانی که بلیتهای مدنظر را پیشخرید کردهاند ایجاد میشود، گفت: ما در بخش خارجی نمایشی را جایگزین نمایشی دیگر کردیم ولی اگر مخاطبانی که بلیت نمایش مذکور را پیشخرید کردهاند، تمایلی به دیدن نمایش جایگزین ندارند راهکاری را برای حل این مشکل در نظر گرفتهایم. در بخش ایرانی نیز که مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 5 تا 22 بهمنماه با دبیری رحمت امینی برگزار میشود.
دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با اشاره به جایگزینی نمایش کشور چین به جای نمایش کشور انگلستان تأکید کرد در برنامه اجراهای نمایشهای ایرانی تغییری ایجاد نمیشود.
رحمت امینی درباره تغییراتی که در جدول برنامه اجراهای سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ایجاد میشود به خبرنگار مهر گفت: با توجه به حضور پیدا نکردن نمایش "حضور و غیاب" از انگلستان نمایشی از کشور چین در جدول قرار گرفت. این تنها تغییری است که تا به حال در جدول اجراها ایجاد شده است.
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