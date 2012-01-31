بازدید 125 نفر از اماکن انقلابی/ پایان لیگ فوتبال محلات

به گزارش خبرگزاری مهر، شهره معظمی گودرزی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس اظهار داشت: طرح تور انقلاب با هدف آشناسازی جوانان و نوجوانان بندرعباسی با اماکن تاثیرگذار شهر بندرعباس در انقلاب سال 57 به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر در محلات بندرعباس توسط خانه شهریاران جوان وابسته به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان آغاز به کار کرد.

وی افزود: این طرح که با هدف آشنا کردن مردم با مکانهای مهم شهر بندرعباس در زمان انقلاب، شناساندن با چهره های انقلابی بندرعباس و بازشناسی هویت انقلابی شهر بندرعباس برگزار می شود، از روز پنجم بهمن ماه آغاز شده و هر روز یک گروه 25 نفره از اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد بندرعباس با یک اتوبوس از اماکن انقلابی بندرعباس بازدید می کنند.

وی بیان داشت: طی پنج روز گذشته 125 نفر از اماکن انقلابی بندرعباس بازدید کرده اند و سردار علی دانشمند، مهدی عراقی زاده، محمد رزم، حسن رزم و عبدلی زاده به روایت گری مسائل انقلاب پرداخته اند.تا کنون اعضای کانونهای مساجد علی ابن ابی طالب محله سه زیارتان، حمزه محله نخل پیرمرد، صاحب الزمان شهرک توحید، مسجد حضرت ابوالفضل محله پل خواجو و مسجد رسول الله محله شیر اول در این طرح شرکت کرده اند.

لازم به ذکر است، طرح تور انقلاب تا 20 بهمن ادامه خواهد داشت و طی این مدت هرروز بازدیدکنندگان از مکان های مهم و تاثیرگذار شهر بندرعباس در زمان انقلاب همانند مسجد فاطمیه، میدان یادبود، دبیرستان ابن سینا، سپاه امام سجاد (ع)، اداره کل راه و ترابری هرمزگان، مسجد کوفه، میدان قدس، میدان شریعتی و بازار ماهی فروشان بندرعباس بازدید خواهند کرد.

همزمان با بازدید هرگروه، تعدادی از فعالان دوران انقلاب شهر بندرعباس خاطرات و حوادث مربوط به هرمنطقه را عنوان خواهند کرد.

پایان نخستین دوره لیگ فوتبال محلات بندرعباس

حبیب بهادری معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات لیگ فوتبال محلات بندرعباس با بیان اینکه درصدد گسترش ورزش محلات هستیم، عنوان کرد: توجه به ورزش محلات از اولویت‌های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس است که با وجود برنامه‌های مشخص شده در آینده شاهد رشد و ترقی در این زمینه خواهیم بود.

وی افزود: شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی که فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی را بخشی از وظایف خود می‌داند از طریق سازمان فرهنگی ورزشی با بسیاری از هیأت‌های ورزشی ارتباط مطلوبی برقرار و توانسته است هم در زمینه ورزش‌های همگانی و هم در رشته‌های تخصصی ورزش به جایگاه قابل قبولی برسد.

وی اظهار کرد: بسیاری از مردم برای رسیدن فرزندان خود به جایگاه والای شخصیتی و حفظ آنان از ناهنجاری‌های اجتماعی برنامه‌های زیادی در سر دارند اما لازمه تحقق این اهداف آن است که خانواده به عنوان مهم‌ترین بخش از اجتماع برای مراقبت از فرزندان خود از دوران کودکی تدابیری بیاندیشند که آنان را در برابر تمامی آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد واکسینه کند.

معاون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه تنها راه مقابله با این آسیب‌ها، ترویج فرهنگ غنی دینی، مذهبی و اجتماعی است، بیان داشت: همچنین بهترین روش برای تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان گسترش ورزش است.

بهادری ادامه داد: خوشبختانه شهرداری و به ویژه سازمان فرهنگی ورزشی در سال‌های اخیر در کنار تحولات عرصه شهری موجبات رشد اجتماعی و فرهنگی شهروندان را فراهم آورده‌اند که این امر تاثیر بسزایی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص نخستین دوره مسابقات لیگ فوتبال محلات شهرستان بندرعباس اظهار کرد: این چنین مسابقاتی برای نخستین بار در سطح کشور برگزار شد و این جسارت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس را نشان می دهد که با بها دادن به جوانان به دنبال گسترش ورزش در محلات است.

نخستین دوره مسابقات فوتبال محلات با شرکت 8 تیم فاطمیه، پشت بند، انتظار، شهید اکرامی، شهید فرخی نژاد، آیت الله غفاری، پرواز و خلیج فارس در چهار ماه طی چهارده مسابقه به صورت رفت و برگشت برگزار و به ترتیب تیم های فاطمیه، مهدیه آیت الله غفاری و پشت بند حائز رتبه های اول تا سوم شدند. همچنین بهزاد میری زاده با 17 گل به عنوان آقای گل مسابقات، تیم مهدیه آیت الله غفاری به عنوان تیم اخلاق و مهدی زاهدی به عنوان پدیده مسابقات انتخاب شدند.