به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را انتشارات قدیانی منتشر کرده و در آن 11 داستان از نویسندگان مختلف جهان آورده شده است.

«سیاره کوچک، خورشید کوچک و کودک شگفت‌انگیز» نوشته مارگریت ماهی، «تام‌لان» قصه پریانی از اسکاتلند با بازنویسی وینی فرد فین لی، «خواهران سیندرلا» نوشته مارگریت بکر، «زیر نور ماه» از وی‌ویان فرنچ، «هدیه‌های جادویی» قصه‌ای از مردم اهل فرانسه با بازنویسی فیونا واترز، «اژدهای دردسرساز» نوشته پنلوپه لیولی، «قلعه جادوگر» از جیمز ریوز، «شهر چوبی» نوشته تری جونز، «انگشتر جادویی» داستانی از مردمان ایران زمین با بازنویسی فیونا واترز، «خشم‌های رزهای وحشی» داستانی از مردمان کشور فرانسه با بازنویسی باربارا اسلای، «لاکورنا و وزغ» نوشته راسل هوبن داستان‌های این کتاب هستند.

داستان‌های تخیلی با شخصیت‌های پریان، جادوگران، غول‌ها و موجودات شگفت‌انگیز همیشه برای بچه‌ها جذابیت دارد.

بچه‌ها دوست دارند وارد شهر طلسم‌شده‌ای بشوند و ماجراهای آن شهر را از نزدیک تماشا کنند. بچه‌ها دوست دارند همراه اژدهای ترسناک و دردسرساز ماجرا آفرینی می‌کنند و ...

در این مجموعه جمعی از نویسندگان تلاش کرده‌اند و داستان‌های زیبایی با فضای فانتزی اما نوین گردآوری کرده‌اند.

کتاب حاضر در 138 صفحه و با تصویرهای سیاه و سفید به چاپ رسیده و اثری خواندنی برای بچه‌ها و حتی بزرگسالان است تا با قصه‌ها و افسانه‌های سرزمین‌های مختلف آشنا شوند.

«داستان‌های جادویی برای بچه‌ها» در شمارگان 1650 نسخه به قیمت 4 هزار تومان توسط انتشارات قدیانی منتشر شده است.