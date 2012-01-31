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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

برگزاری شصت و دومین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر(ص)

برگزاری شصت و دومین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبر(ص)

شصت و دومین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبراعظم(ص) با حضور اعضای شورای علمی گروه در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین جلسه گروه کلام و معارف دانشنامه پیامبراعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام علی اسدی، مجتبی گودرزی، حسن اسکندری و محمدحسین حقیقی در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "اهل کتاب" تألیف محمدحسین حقیقی در دستور کار قرار گرفت.

این مقاله درباره اهل کتاب است، این اصطلاح  و سی و یک مرتبه در قرآن آمده، مفهوم آن عام است. علمای اسلام در شمارش مصادیق اهل کتاب اختلاف دارند زیرا در آسمانی بودن برخی ادیان تردید دارند. یهود و نصاری به اتفاق فقهای شیعه و سنی اهل کتاب اند زیرا در قرآن به اهل کتاب بودن ایشان اشاره شده است.

برخی اندیشمندان اهل کتاب را منحصر در همین دو طایفه دانسته اند که مورد نقد دیگر بزرگان قرار گرفته است، زیرا هیچ دلیلی بر این انحصار وجود ندارد و علت ذکر این دو در آیه متقدم شهرت آنان است.

اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند.

در نهایت مقرر شد که اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.
 

کد مطلب 1521630

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