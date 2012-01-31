برگ آخر برنامه "خیمه هنر" ورق خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه خیمه هنر‌ (سوگواره رنگ‌ها)، که در موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار شد، قاسم ناظمی؛ معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: با همت هنرمندان تهران، خیمه هنر در ایام صفر و محرم به انجام رسید و خوشبختانه یک اتفاق ارزشمند در مقوله هنرهای دینی به وقوع پیوست.

وی افزود: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه‌های مختلف شهری در کنار هنرمندان و مردم باشد و فضای شهری را با بهره‌مندی از هنر به بهره‌وری بیشتری کند. هنر به شکل یک خلاقیت ذهنی برای مردم در ایجاد یک فضای زیستی مناسب لازم است.

وی با مثال زدن شهر "کن" فرانسه به عنوان شهری که با یک برنامه هنری در دنیا شناخته می‌شود، بیان کرد: هم اکنون شهرهای دنیا به دنبال این هستند که با قابلیت‌های هنری برند و شخصیتی متفاوت از خود به جا بگذارند و این جریان به یک رقابت تبدیل شده است.

ناظمی ادامه داد: ما با قدمتی که در فرهنگ و هنر در دنیا داریم باید بتوانیم چهره متفاوتی از تهران و جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از هنر در دنیا عرضه کنیم.

وی ادامه داد: در دوره جدید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای هنرمندان برنامه‌های زیادی تدارک دیده شده است و ما این نیاز را حس می‌کنیم که اساتید و بزرگان فرهنگ و هنر از مدیریت شهر تهران این مطالبه را داشته باشند که کارهای بزرگی در عرصه فرهنگ و هنر صورت بگیرید.

در ادامه عبدامجید حسینی‌راد؛ مدرس دانشگاه و عضو هیات داوری و انتخاب آثار جشنواره سوگواره رنگ‌ها به روی صحنه رفت و در مورد رابطه هنر با مذهب سخنرانی کرد.

وی گفت: معمولا در تاریخ، همه ملت‌ها هنر خود با مذهب و باورهای دینی ادغام کردند و هرگاه این مهم روی داده هنر آنها با آثار ارزشمند و فاخری که خلق شده به مانایی و ماندگاری رسیده است.

حسینی‌راد ادامه داد: در هنر معاصر ما جنبشی است که بی‌شک یکی از ماندگارترین جنبش‌های هنر معاصر ایران است یعنی جنبش هنر سقاخانه‌ای که حتی این مقوله هنری نیز ملهم از عناصر مذهبی است.

وی خواستار عمومی کردن هنر توسط رابطه‌سازی هنر با مذهب شد و گفت: قدرت زیادی بین هنر و مذهب است که می‌توان با برگزاری جشنواره‌هایی مانند جشنواره خیمه هنر این رابطه را تقویت کرد.

در ادامه برنامه از محمد فراهانی؛ از بازماندگان هنر نقاشی قهوه‌خانه‌ای و شاگرد قوللر آغاسی تجلیل به عمل آمد و برگزیده‌های بخش‌های کارگاه هنری سوگواره رنگ‌ها معرفی شدند.

نفر اول تا سوم کارگاه خوشنویسی: پیمان پیروی، حمید احمدی و نیما میرجوادی، کارگاه نقاشی: فرشته زمانی، فرشته آقامیری، سهیلا هوشمندفر و ابراهیم ربانی و در بخش تصویرسازی نرگس دلاوری، حمیدرضا رشیدیان و منصوره روح‌اللهی برگزیده‌های این جشنواره بودند.