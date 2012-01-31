واگذاری ۳۰۰ واحد مسکن مهر تا پایان سال به متقاضیان بخش کهک

به گزارش خبرنگار مهر، نشاط مرتضوی صبح سه شنبه در بازدیدعلیرضا گلچین‌پور سرپرست بخشداری و رئیس شورای اسلامی شهر کهک از روند ساخت مسکن مهر در این شهر اظهار داشت: ‌ مسکن مهر در شهر کهک ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی با بیان اینکه پروژه مسکن مهر در شهر کهک با ۴۳۶ واحد از مهر ماه سال ۸۹ به صورت انبوه سازی در نقطه مناسب شهری و در کنار جاده اصلی شروع به احداث شده است، افزود: ۴۲۴ واحد مسکن مهر در حال ساخت می‌باشد که ۳۰۰ واحد آن تا پایان سال، و ۱۲۴ واحد دیگر تا پایان خرداد ماه سال ۹۱ به متقاضیان واگذار می‌شود.



رئیس اداره بنیاد مسکن بخش کهک درادامه عنوان کرد: تا کنون ۲۸۰ متقاضی خرید مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۵۰ نفر از اهالی شهر کهک و ما بقی از روستاهای بخش و استان قم هستند.



مرتضوی در پایان متراژ این واحد‌ها را در ابعاد ۹۲ و ۸۲ متری عنوان کرد.