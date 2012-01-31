عبور و مرور با زنجیر چرخ امکان پذیر است/ مسدود شدن 70 روستای روانسر

حسین خاطریان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش برف در شهرستان روانسر از نیمه های شب گذشته آغاز شده است و همچنان با شدت در حال بارش است.

رئیس راه و ترابری شهرستان روانسر تاکید کرد: هم اکنون عبور و مرور در جاده های شهرستان روانسر تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است و رانندگان باید حتما وسیله نقیله خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

خاطریان گفت: هم اکنون عملیات برف روبی و پاکسازی مسیرهای ورودی و خروجی این شهرستان ادامه دارد و نیروهای این اداره در مسیرهای برفگیر شهرستان روانسر حضور فعال دارند.

رئیس راه و ترابری شهرستان روانسر افزود: تمام راههای این شهرستان باز است و مسافران باید در طول سفر به این شهرستان و دیگر نقاط سردسیر به نکات و هشدارهای ایمنی این اداره و نیز پلیس راه دقت کافی داشته باشند.

خاطریان گفت: عملیات برف روبی در مسیرهای روستایی این شهرستان با انجام نمک پاشی، تیغه زنی در حال انجام است.

براساس این گزارش، شهرستان روانسر از مناطق سردسیر استان کرمانشاه محسوب می شود که در ایام زمستان برای مسافران مشکلی پیش می آورد.

مسدود شدن راه 70 روستای شهرستان روانسر

فرماندار روانسر، میزان بارش برف در ارتفاعات این شهرستان را 15 سانتیمتر و در شهر روانسر به 5/5 سانتیمتر اعلم کرد و گفت: بارش برف موجب مسدود شدن راه های ارتباطی 70 روستای این شهرستان شده که امیدواریم تا عصر امروز راه تمامی این روستاها بازگشایی شود.

جلال صفری افزود: از اواخر شب گذشته تاکنون در 245 هزار متر مکعب از راه های این شهرستان عملیات برفروبی انجام و135تن ماسه و نمک مصرف شده است.

وی از بازبودن همه محورهای ارتباطی اصلی روانسر خبر داد و گفت: ماموران پلیس راه درتمام محورهای برفگیر و سخت گذر شهرستان مستقر و آماده خدمات‌رسانی رانندگان هستند.