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۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

جمشیدی:

حاکمیت آمریکا رو به افول است

حاکمیت آمریکا رو به افول است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: امروز آمریکا و هم پیمانانش در سراشیبی سقوط قرار دارند و حاکمیتشان رو به افول است و نظامهای اسلامی یکی پس از دیگری سر برافراشته و در حال شکل گیری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی روز سه شنبه در جلسه هدایت سیاسی کارکنان و نیروهای فرماندهی مرزبانی استان گلستان افزود: این امر نشان دهنده تدبیر و مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری است که دشمن را در خارج از مرزها زمین گیر کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: راه مرزبانان راه خدا، انقلاب اسلامی و راه مستقیم است و به همین دلیل حفاظت از مرزهای نظام اسلامی را برعهده دارند چون خدمتشان از روی بصیرت است.

وی با بیان اینکه راه انقلاب اسلامی با مجاهدت و شهادت بوجود آمده و به همین دلیل ارزشمند است ادامه داد: ما نظام دینی را مدیون بصیرت مردم هستیم و هر چه بصیرت در جامعه قوی تر باشد، نظام اسلامی پایدار و مستحکم تر خواهد بود.

معاون استاندار گلستان اظهار داشت: شما مرزبانان در فراز و نشیبهای ارزشمند خدمت حضور دارید به دلیل اینکه وقتی امکانات نقاط مرزی را بررسی می کنیم، به دلیل دور دست بودن، صعب العبور بودن و مسائل جغرافیایی دیگر ، برای خدمت صادقانه با مشکلاتی مواجه هستید، به همین دلیل است که خدمت شما ارزشمند و مقدس است.
 
جمشیدی در ادامه با اعلام اینکه اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان اعتبار در تهران جهت انسداد و ساماندهی مرزها و امکانات پاسگاههای مرزی تصویب شده است، افزود: این ویژگی نظام اسلامی است که معتقد است در حالیکه شما خدمت صادقانه می کنید باید از امکانات نظام بهره مند باشید.
کد مطلب 1521637

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