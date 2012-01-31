12 پروژه آبرسانی روستایی در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات آبفار هرمزگان برگزار شد بیان داشت: در دهه فجر امسال و سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده تعداد 12پروژه آبرسانی با اعتباری بالغ بر 61 هزار و 893 میلیون ریال مشتمل بر تعداد 38 روستای تحت پوشش به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: راه اندازی آب شیرین کن روستای سلخ قشم که با هزینه ای بالغ بر هفت هزار میلیون ریال از سال 1389 با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد یکی از پروژه هایی است که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و بیش از508 خانوار از نعمت آبشرب به بهره مند خواهند شد.

حمزه پور افزود: بخش اول خط انتقال آبرسانی به مجتمع دشتی و ساحلی از خط محرم نیز که با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیون ریال احداث شده سه روستا را در قالب هزار و 444 خانوار آبرسانی می کند.

وی احداث خط انتقال آب روستای سرخنگی با تحت پوشش 350 خانوار را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر امسال بیان کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر شش هزار میلیون ریال به بهره برداری می رسد که در ابتدای طرح یک روستا با بیش از 350 خانوار را از نعمت آب شرب و بهداشتی بهره مند خواهد کرد.

حمزه پور یکی از مهمترین پروژه های افتتاحی در دهه مبارکه فجر را آبرسانی به مجتمع کرتی جاسک عنوان کرد و افزود: این پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد ریال در حال اجراست که شش روستا را در قالب 408 خانوار تحت پوشش آبرسانی قرار می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان آبرسانی به روستای چاه عالی لاور فین ، آبرسانی از خط محرم به مجتمع چاه درویش بندرلنگه را از دیگر پروژه های قابل افتتاح این ایام خجسته و در آستانه سی و سومین بهار انقلاب اسلامی ذکر کرد که هزینه آنان از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

با پیگیری ها و توجه ویژه دولت به مرتفع نمودن مشکلات آب روستاهای استان امسال اعتبار ویژه و بی سابقه ای به این امر اختصاص یافت که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام تخصیص داده شد.