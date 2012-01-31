به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شریف در این بیانیه اعلام کرد: "در پی درج خبری مبنی بر تحصیل مهدی احمدینژاد در واحد بین الملل دانشگاه صنعتی شریف با شهریه 20 میلیون تومان در هر ترم، بهاطلاع می رساند که وی ضمن طی فرایند معمولی و با گذراندن آزمون مربوطه در این واحد پذیرفته شده است و هزینه تحصیل در مقطع کارشناسیارشد با احتساب تخفیف مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاهها در کل مدت تحصیل وی به مراتب از مبلغ اعلام شده پایینتر است."
دانشگاه شریف در ادامه بیانیه خود، ضمن تکذیب این خبر، اصحاب رسانه به ویژه خبرگزاریها را به رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای همچنین پرهیز از دروغ پراکنی و شایعه سازی دعوت کرد.
این دانشگاه همچنین، حق پیگیری قضایی این خبرسازیهای کذب را برای خود محفوظ میدارد.
به گزارش مهر، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو می کند.
این دانشگاه در رشته فنی مهندسی مقطع کارشناسی ارشد مبلغ 3 هزار یورو در هر ترم تحصیلی و برای همین رشته در مقطع دکتری برای هر نیمسال تحصیلی مبلغ 5 هزار یورو را از دانشجویان دریافت می کند.
نظر شما